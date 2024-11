O Mercado Novo, em Belo Horizonte, acaba de ganhar um espaço onde o encontro entre arte e design convida a desfrutar bons momentos. A novíssima Nosotros é uma loja/galeria em constante movimento. O ambiente de 180 metros quadrados, no terceiro piso, recebe um mix de produtos variado, com marcenaria, joalheria, artes plásticas, esculturas, cerâmica, moda, joias e bijus, bolsas e sapatos, cerâmica, cosméticos, objetos de casa e bem-estar.





A designer Mary Arantes assina a curadoria, à convite do superintendente do Mercado Novo, Gabriel Castro Filho. A abertura festiva acontece entre essa sexta-feira (22/11) e domingo (24/11), com a presença da maioria dos artistas e expositores.





"A galeria nos fala sobre descentralizar, sair das nossas bolhas e ir de encontro a outras experiências, fomentando o fluxo do mercado, que representa tanto a tradição quanto a inovação e a pluralidade", diz Mary.





Ancorado em um modelo coletivo, plural, colaborativo (não à toa o nome - nós, em espanhol), a ideia do projeto é unir forças, talentos e recursos. "Sempre sonhei com uma loja assim na cidade, que pudesse contemplar os trabalhos dos criativos locais, de forma especial, com espaço generoso para cada um deles. Que pudessem ser vistos, em sua diversidade, num ambiente amplo, com respiro e respeito", continua a designer.



Marcas com lojas no mix criaram produtos exclusivos para o espaço. Algumas paredes abrigarão exposições de arte, como numa galeria. A cada temporada, um novo artista plástico será chamado para expor e, com ele, seus convidados.



O ambiente de 180 metros quadrados recebe um mix de produtos variado 42fotografia

Também está aberta a oportunidade de participar de ações como bate-papos e oficinas, na galeria que tem ainda a incumbência de oferecer dicas do mercado aos visitantes. "Alguns expositores serão renovados, outros permanecerão", complementa Mary.





Arquitetura e identidade



Com projeto concebido por Sarah James, a loja mantém os aspectos originais da edificação, com as marcas do tempo. Os elementos inseridos têm características neutras, que remetem a sofisticação e autenticidade, com iluminação homogênea e permeabilidade visual para os corredores.



O mobiliário foi pensado para que a loja possa se transformar periodicamente, com diferentes leiautes. “A ideia geral é que este grande espaço seja um ambiente convidativo e instigante, onde o protagonista é o visitante”, explica a arquiteta.



Com base no conceito “loja com cara de galeria, galeria com clima de loja”, o designer Gabriel Arantes criou uma identidade que opta pela limpeza, já que o destaque é sempre o produto ali exposto.





Marcas participantes

Almacor - @almacor.arte



Amana - @amana.atelie



André Cândido - @andrevlteixeira



Arado - @_arado



ARQVO_ - @arqvo_



Arte Afeto - @arte_afeto



Asas da Terra - @asas_da_terra



Ateliê Bençoi - @ateliebencoi



Atelier Muirá - @ateliermuira



Be-Nato - @be.nato



Caio Ronin - @caio_ronin



Carlos Penna - @carlospenna.design



Comflô - @comflo_official



Dila Vaz Bordados - @dila.vazbordados



Doninhas de Lavras Novas - @doninhasdelavrasnovas



Eduardo Eleitério - @ eduardo.eleuterio.art



Érika Comellii Viana - @erikavianas



Estúdio Cerrado - @estudio.cerrado



Estúdio Veste - @estudioveste



Fachada Frontal - @fachadafrontal



Feito com Jeito - @heloisatrindadefeitocomjeito



Gaby de Aragão - @gaby_de_aragao



Gissa Bicalho - @gissabicalho



Gogoia Design - @gogoia.design



Havaianas Spirit - @havaianas_spirit



Ida Feldman - @idafeldman



Imanto - @_imanto



Isadora Falcão - @isa_do.ra



Itamara Ribeiro - @itamarasribeiro



Hirokazu Shimabukuro - @shima.art.br



José Maria Pereira da Silva



Júlia Bianchi Estúdio - @juliabianchiestudio



Lote/Lotezim - @lote_oficial



Madame Frufru - @madame_frufru



Maniffeste - @maniffeste



Marcadouro - @marcadouro



Marcelo Bittencourt - @marcellobittencourtb



Maria Barbosa Pijamas - @mariabarbosa_pijamas



Mobri - @mundomobri



Moon Ateliê - @moonatelie.br



Nara Terra - @nataterra



Nizier Lobo - @madeira.de.rio



Noemi Assumpção - @nomis_treta



Origem Ateliê - @origem.atelie



Pandiprato - @pan.diprato



Panoletos - @panoletos



Paola Rodrigues - @criadepraia



Pice Lanna Bordados - @bordadosfinospicelanna



Quartin Ateliê da Cerâmica - @quartinceramica



Querê Rome - @quere.home



Raizes do Vale - @alcimardaassumcoamoreira



Sônia Rigueira Cerâmica - @soniarigueira



Studio Andorinha - @studio.anorinha



Torchon - @torchon_bh



Woody - @woody.brasil



Zsolt - @zsolt_oficial





Inauguração Nosotros

No Mercado Novo

3º andar, loja 3060, corredor D3

Dias 22 e 23 (sexta e sábado), de 10h às 19h, e 24 (domingo), de 10h às 16h

@nosotros.galeria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia