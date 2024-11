A técnica consiste em aplicar uma das quatro cores do iluminador (aquela que mais se aproxima do seu tom de pele) na região

Se você se incomoda com suas olheiras, essa dica é para você! Uma trend nas redes sociais sugere que a solução para camuflar a região é a combinação do iluminador em gel Marmalade e do Light UP, pó para a área dos olhos com partículas de brilho, ambos da marca BM Beauty, linha de maquiagens da influenciadora Bruna Malheiros.

A técnica consiste em aplicar uma das quatro cores do iluminador (aquela que mais se aproxima do seu tom de pele) na região. Depois de espalhar, aplique o corretivo e, para finalizar, use o pó. Pode parecer estranho, já que o brilho na maquiagem ajuda a destacar uma parte do rosto e a ideia é justamente esconder as olheiras.





No entanto, pode confiar! O truque realmente funciona. Justamente por conta das micropartículas de brilho, que projetam a profundidade dos olhos e aumenta a cobertura do corretivo.





Claro que o resultado pode ser replicado com outros produtos, não necessariamente os da BM Beauty. Mas aí vem um spoiler: a maquiagem da Bruna Malheiros realmente vale a pena, especialmente por oferecer um brilho sutil e moderno.





Confira os detalhes de cada um dos produtos:

Marmalade

O iluminador Marmalade é um dos queridinhos nas redes sociais. Disponível em quatro cores, o produto é multifuncional. Além de poder ser usado para camuflar as olheiras, ele dá um glow intenso quando usado como iluminador, além de deixar a pele com mais glow, quando misturado com a base antes da aplicação.

O iluminador também pode ser usado como primer de sombras, bronzer e blush. Com uma textura leve e suave, o Marmalade desliza bem e é fácil de espalhar, seja com os dedos, pincel ou esponja, permitindo um controle preciso da intensidade. A fórmula conta com Hydrogenated Polyisobutene, que garante um toque emoliente e hidratante, além do Cyclopentasiloxane, um silicone que deixa a pele com uma camada protetora e macia. Já a Mica presente na fórmula oferece um brilho natural e perolado, que reflete a luz de maneira delicada, mas impactante.





A aderência é excelente, graças ao Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, que mantém o produto fixo por horas, e o Isododecane, que ajuda a criar um acabamento à prova d'água sem sensação pegajosa. Tudo isso, somado à vitamina E (Tocopheryl Acetate) para hidratação extra e proteção antioxidante, faz deste iluminador um aliado poderoso tanto para um brilho sutil de dia quanto para um glow intenso à noite.





As quatro cores parecem cobrir a gama de tons de pele brasileiro. Isso é por causa da baixa concentração dos pigmentos brancos na fórmula. Com isso, o grande destaque é a cor do brilho, não deixando o aspecto esbranquiçado / acinzentado.





A embalagem, com 12g custa R$ 89. Apesar de ser mais caro que a média dos produtos de blogueiras brasileiras, ele é bem versátil e fácil de usar. Por isso, é uma boa aposta tanto para quem está entrando no mundo da make quanto para quem já tem experiência em maquiagem.

Light Up

O Light UP foi o primeiro pó para a área dos olhos do mercado brasileiro e, até hoje, é conhecido por sua boa performance. Ele está disponível em cinco cores – que vão do branco a um específico para pele negra. O grande diferencial do Light UP está no seu processo de micronização, que torna o pó extremamente leve e fino, praticamente imperceptível ao toque. Esse aspecto permite que o produto matifique e sele a maquiagem, trazendo uma sensação aveludada sem marcar as linhas finas da pele. Com micropartículas de brilho sutil, ele ilumina a área dos olhos, ajudando a suavizar as olheiras e promovendo um efeito de "soft focus", que disfarça imperfeições e melhora a aparência da pele.





O Light UP fixa e sela a maquiagem ao mesmo tempo em que proporciona um efeito luminoso e suave, perfeito para uma maquiagem duradoura e confortável. O toque é aveludado, graças ao Aluminum Starch Octenylsuccinate, que também ajuda na resistência à oleosidade, permitindo que o acabamento permaneça uniforme e fresco.





A fórmula inovadora do Light UP é enriquecida com ácido hialurônico (Sodium Hyaluronate), um ativo conhecido por sua capacidade de hidratação profunda. Isso é essencial para a área dos olhos, que tende a ser mais seca e propensa a evidenciar linhas de expressão. Outros componentes, como Polymethylsilsesquioxane e Silica Dimethyl Silylate, ajudam a conferir uma textura suave e resistente à oleosidade e ao suor, garantindo maior durabilidade ao longo do dia. Além disso, o produto é à prova d'água, ideal para situações em que a maquiagem precisa permanecer impecável por horas.





Com 12g de produto, o Light UP custa R$ 89 e é uma opção bem mais em conta e com resultado bem similar ao Secret Brightening, da Laura Mercier, que custa R$ 199.