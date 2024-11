Maquiagens com diversos tons de pele têm se destacado no mercado brasileiro

Desde o lançamento da nova linha de maquiagens da influenciadora Mari Saad, a Mascavo, a internet voltou a discutir a responsabilidade das marcas em atender todos os tons de pele. A blogueira lançou uma pequena cartela de bronzer e iluminador, que atendiam apenas pessoas com pele clara e, após ser criticada, disse que os tons mais escuros ainda seriam lançados.





Em meio a essa discussão, a reportagem do Estado de Minas testou um corretivo que tem apenas quatro tons disponíveis – todos atendendo apenas pessoas com pele clara e média. Trata-se do Full Cover Concealer, último lançamento da Klasme.





A marca foi criada na Ásia e logo se expandiu para todo o mundo, mantendo o DNA coreano na tecnologia de produção de produtos. Sabemos que no país do k-pop a maior parte da população tem pele clara e o padrão de beleza valoriza o alvor do rosto. No entanto, a empresa destaca que foi desenvolvida para atender às necessidades de beleza do mercado latino-americano, onde, especialmente no Brasil, há uma grande variedade de tons de pele.

Corretivo Full Cover Concealer da Klasme tem boa performance, mas erra no número de tons disponível Kalsme / divulgação





Por isso, é questionável a gama de cores ser tão reduzida. Especialmente porque existem outros produtos que se encaixam mais no padrão brasileiro, como a base Matte Liquid Foundation, que possui 14 tons.











Esse é o grande problema do corretivo, que possui alta cobertura e acabamento leve, não marcando as linhas de expressão. E, sem dúvidas, é um bom produto, que traz o que há de mais moderno no mundo das makes. Feito esse adendo, confira a resenha analisando outros aspectos do Full Cover Concealer.

Alta cobertura sem pesar

A Klasme traz uma embalagem de 10 ml de corretivo, que é mais que o dobro do que o convencional no mercado (boa parte dos corretivos tem entre 4ml e 5 ml). O recipiente é transparente com uma tampa preta e uma listra branca, nas cores da identidade visual da marca. O aplicador é maior que o habitual, trazendo uma boa quantidade de produto.

Sem cheiro, o corretivo em si tem textura cremosa e alta espalhabilidade, fazendo com que ele renda mais sem perder cobertura – basta uma pincelada para cobrir as olheiras. Outro ponto positivo é que, mesmo cobrindo muito, o produto não dá um aspecto de maquiagem pesada para a pele.





Com isso, o produto se torna mais versátil, podendo ser usado no dia a dia ou em festas à noite. Após a secagem, o acabamento é matte, com alta durabilidade e resistência à água e ao suor, sem transferir, borrar ou escorrer. Sendo uma ótima opção para quem quer se manter maquiada o dia inteiro, sem necessidade de retoque.





Mas, ao mesmo tempo, possui alguns ingredientes hidratantes na fórmula. Com isso, não dá o aspecto de “repuxado” nem acentua rugas e linhas de expressão.





Fórmula vegana

O Full Cover Concealer é oil-free (não contêm óleos ou substâncias gordurosas em sua composição), livre de parabenos, cruelty free (não testado em animais) e vegano (sem ingredientes de origem animal).





A fórmula é considerada segura, mas possui alguns pontos que exigem atenção. A Dimeticona e derivados de silicone (Decametilciclopentasiloxano, Trimetilsiloxisilicato, PEG-10 Dimeticona) são utilizados para criar uma barreira na pele que impede a perda de água. Embora em concentrações altas possam causar irritação em peles sensíveis, os silicones, como a dimeticona, são geralmente bem tolerados e considerados hipoalergênicos.











Já o fenoxietanol pode causar reações alérgicas em peles muito sensíveis. Enquanto a parafina pode obstruir os poros, sendo uma preocupação para quem tem tendência à acne.





A fórmula também inclui óleos naturais (de girassol, de oliva e de rícino hidrogenado), que dão a sensação de conforto na pele e ajudam a equilibrar a sensação de hidratação, prevenindo o ressecamento da pele ao longo do dia. Outros destaques são o extrato de pepino e glicerol, conhecidos por suas propriedades hidratantes e calmantes, ajudam a suavizar a pele e reduzem o potencial irritante do corretivo.





Em resumo, a fórmula do Full Cover Concealer oferece alta cobertura e longa duração com ingredientes seguros e estáveis, incluindo silicones para durabilidade e ingredientes naturais que ajudam a suavizar e hidratar. A presença de conservantes e silicones em altas concentrações, entretanto, pode não ser ideal para peles extremamente sensíveis ou com tendência à acne.

Vale a pena?

O Full Cover Concealer, da Klasme, custa R$ 129,90. O valor é mais alto que a média do mercado nacional, mas acaba valendo a pena por conta da quantidade do produto, que é maior que o comumente encontrado.









A Natura, por exemplo, tem o corretivo da linha Una vendido a R$ 56. Já o BT SkinPlush, da linha Bruna Tavares, custa R$ 44,90. E o da Vizzela, R$ 58,90.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





No entanto, a tecnologia coreana é um diferencial, que faz a Klasme se destacar no mercado. É uma boa opção para quem tem pele madura, com linhas aparentes, desde que tenha o tom de pele dentro da paleta.