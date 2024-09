A Globo contratou o influenciador e ator Allan Jeon, que conta com 2,7 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões no TikTok. Ele fará parte do elenco da novela "Volta por cima", a próxima trama das sete da emissora.

Allan fará parte de um núcleo curioso, que vai abordar a cultura da Coreia do Sul. O k-pop e o k-drama estarão no folhetim para chamar a atenção do público jovem.

Allan vai interpretar Jin Kown, um jovem de origem sul-coreana que aparece na Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio carioca onde se passa a trama, em busca de emprego.





O menino acaba despertando o interesse de Tati (Bia Santana), irmã de Madá (Jéssica Ellen), que o vê como um astro de K-drama, tema que será abordado na novela.

Allan, que é filho de pais coreanos, diz que está feliz por poder falar da cultura do país asiático em uma novela de horário nobre da Globo.





"Estou muito orgulhoso dessa trama envolver a minha cultura. Fico feliz e vejo como uma oportunidade para a galera que não conhece poder aprender um pouco. E, quem sabe, se apaixonar por essa cultura também", diz o influenciador e ator.

"Volta por cima" é escrita por Claudia Souto, a mesma autora de "Pega pega" (2017) e "Cara e coragem" (2022). A trama será protagonizada por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira.