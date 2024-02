Grupo de pop sul-coreano Tomorrow X Together, que é da mesma gravadora do fenômeno BTS

O carnaval de Belo Horizonte é conhecido, principalmente, por sua essência plural: existem, por exemplo, eventos de pop, rock, axé, reggae, sertanejo e muito mais. Neste ano, a diversidade é ainda maior: um grupo de fãs está organizando um carnaval inspirado em k-pop. O evento irá ocorrer em 17 de fevereiro, no "Kpop Chicken", na Savassi, Região Centro-Sul de BH.

O k-pop, abreviação de "Korean pop", é um gênero musical que se originou na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno global nas últimas décadas. Caracterizado pela fusão de estilos musicais, coreografias elaboradas e uma forte presença visual, o gênero ganhou popularidade internacional principalmente através da internet e das redes sociais, transcendendo barreiras linguísticas e culturais.

O sucesso do k-pop no Brasil, incluindo Minas Gerais, é testemunho do alcance global e da influência cultural do gênero. Em Belo Horizonte, esse estilo musical conquistou uma base de fãs dedicada ao longo dos anos. Por meio de shows, festas temáticas, encontros e festivais, os fãs se conectam, compartilham sua paixão e participam ativamente da cultura do K-pop.

Uma das tradições do k-pop está relacionada ao aniversário dos cantores. Quando chega o aniversário de um "idol", nome dado aos membros dos grupos, os fãs alugam um local – geralmente uma cafeteria –, enchem o local com guloseimas e fotos do ídolo e se reúnem para comemorar a ocasião. A prática teve início em Seul, na Coreia do Sul, mas já está presente em diversos países.

O “Taegyu Day”, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro, é um exemplo disso. Além de ser temático de carnaval, o evento, que conta com música, games e produtos de lojas de k-pop locais, está sendo organizado para comemorar o aniversário de Beomgyu e Taehyun, membros do grupo sul-coreano Tomorrow X Together, da mesma gravadora do BTS.

“Nossos eventos têm o foco de reunir os fãs do grupo para fazer novas amizades. Fizemos outros dois eventos em comemoração ao aniversário dos outros integrantes também”, explica uma das organizadoras.

A organização foi feita pelo grupo MOA’s Mineiras, que faz encontros para fãs de Belo Horizonte. “MOA” é o nome dado ao fandom do grupo Tomorrow X Together, e, em inglês, é uma sigla para "moments of alwaysness”, ou seja, “momentos de sempre”. Já em coreano, a palavra significa “reunir” ou “coletar”. Assim, o nome simboliza que o grupo e os fãs compartilham cada momento e, juntos, reúnem peças para completar um sonho.

“O evento que vai ocorrer no dia 17 também será essa comemoração de aniversário e aproveitamos, por ser perto do carnaval, para comemorar também. Vai ser um evento para o pessoal ir fantasiado. Pensamos no pessoal curtindo o carnaval, mas com a temática que eles gostam, no caso o k-pop, principalmente o TXT em si. Também teremos um concurso de fantasia com premiações”, conta a organização do Taegyu Day.

O encontro será das 13h às 17h no restaurante de fast-food coreano "Kpop Chicken", que fica Rua Rio Grande do Norte, 1.007, na Savassi, em BH. O local, inaugurado em agosto do ano passado, é palco de outros eventos relacionados à cultura sul-coreana, como o Kpop Time, que ocorreu no último sábado (21/1).

Os ingressos são gratuitos. Também é possível adquirir um kit que conta com pôster e fotos do Tomorrow X Together. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram do grupo MOA’s Mineiras.

Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.