Dois anos separam a estreia de “Pachinko” de sua segunda temporada, cujo terceiro episódio será exibido nesta sexta-feira (6/9) no Apple TV+. Vencedora do respeitado prêmio Spirit em 2022, a série ressurge emocionante, com elenco afiado (inclusive as crianças), fazendo jus, até agora, à boa e velha estirpe das sagas históricas. Os parceiros Coreia do Sul, Canadá e EUA capricharam nesta produção.

Sete anos após trocar a empobrecida Coreia pelo opressor Japão imperialista, a humilde adolescente Sunja (Minha Kim, brilhante atriz de 29 anos) agora é a matriarca que vende comida na rua para sustentar a família. O marido, acusado de ser comunista, definha na cadeia.



A doce Sunja é uma fortaleza em meio à iminente viuvez, ao preconceito e à fome. Menina ainda, recusou-se a virar amante de Hansu (vivido pelo astro sul-coreano Lee Min Ho) ao engravidar de Noa. À distância, este poderoso integrante da Yakuza não abandona o filho e Sunja, sobretudo quando bombas caem sobre o Japão. É forte a química entre os dois atores.



Família e dignidade são esteios de “Pachinko”. A série não deixa de ser uma história de amor, mas bem distante dos açucarados doramas e k-dramas do streaming globalizado. É melodrama de primeira linha.



A trama segue três gerações no decorrer do século 20. Entrelaça guerras, miséria, recessão e a implacável lógica do capitalismo que seduziu a Ásia.



A mesma xenofobia nipônica fere Sunja, já avó, e o neto, rapaz formado nos EUA que não se sente nem coreano nem japonês. A idosa é vivida por Youn Yuh-jung, de 77 anos, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante em 2021 por seu trabalho no filme “Minari”.

O elo com a “Coreia profunda” parece ter inspirado o elenco. Minha Kim buscou referências para a jovem Sunja na avó, sobrevivente das crises do país.

A veterana atriz Youn Yuh-jung fugiu da Coreia do Norte com a família durante a guerra que dividiu a nação em duas.



“Quando fazíamos pesquisas para a segunda temporada, foi chocante perceber o quanto da história que aprendemos vem de uma perspectiva americana”, declarou Soo Hugh, criadora da série, nascida nos EUA.

Em entrevistas para divulgar “Pachinko”, Lee Min Ho se disse feliz por levar a cultura coreana para o mundo. O galã dos k-dramas, que fez testes para ganhar o papel, comemora a “sensação de liberdade” que Hansu lhe trouxe.



O personagem complexo que construiu, lembrando os Corleones de “O poderoso chefão”, deu ao ator, de 37 anos, a oportunidade de provar que não é apenas o bonitão do mundo cor-de-rosa das dorameiras. Palmas para ele.

“PACHINKO”



Segunda temporada, com oito episódios, no Apple TV+. Seis capítulos inéditos serão liberados às sextas, até outubro.