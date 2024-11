Maquiagem capilar promete tampar fios brancos e pequenas falhas no cabelo

Produtos prometem cobertura instantânea dos fios, sem prejudicar a estrutura do fio ou facilitar o embaraçamento. Mas será que funciona?





Sabe aquele evento de última hora em que você quer parecer impecável, mas a raiz dos cabelos está por fazer? A Anaconda, marca criada em 1948, tem uma linha completa de produtos que promete resolver o problema em segundos.





A maquiagem capilar é temporária e sai com shampoo. A promessa é que ela não prejudica a estrutura do fio ou facilita o embaraçamento. A linha Retok possui produtos em spray, pó, líquido e em bastão, além de itens para sobrancelha, barba e bigode. Mas será que funcionam? O Estado de Minas pôs à prova e detalha a seguir.





New Retok

A coleção New Retok é dedicada aos homens, já que promete cobrir imperfeições e os grisalhos da barba e bigode, mas também pode ser usada nos cabelos. O bastão está disponível em duas cores: preto e castanho. Para aplicar é simples: basta passar o produto diretamente na área desejada. Caso seja necessário, dê batidinhas para esfumar e deixar o resultado mais sutil.





A lista de ingredientes é considerada segura em concentrações controladas, segundo o site CosDNA, que é referência nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, existem componentes que podem causar sensibilidades (especialmente as fragrâncias e o metilparabeno) ou alergias.





Além disso, o produto contém ingredientes de origem animal, como a Lanolina, que é de origem animal. Com isso, ele não é um produto indicado para pessoas veganas.









Com embalagem simples, o New Retok tem cheiro de batom, mas que não é tão forte a ponto de incomodar. A aplicação realmente é fácil e o resultado é eficaz: além de cobrir os brancos, também deu para disfarçar algumas falhas na barba.





No entanto, o produto demora para secar, transferindo ao toque. Na prática, pode gerar alguns incômodos, como sujar as mãos ao encostar no rosto. Outro ponto negativo é a pequena cartela de cores.





Apesar de parecer um batom, o New Retok é mais seco e duro, o que ajuda a controlar o efeito desejado. O produto é vendido a R$ 19,99 na web.





Retok Color Stick Hair

Retok Color Stick Hair e New Retok Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Se você gostaria de mais opções do New Retok, conheça o Retok Color Stick Hair. Isso porque os dois produtos têm a fórmula igual, a diferença são os pigmentos. Com isso, são oito tons: preto (natural e azulado); preto; castanho escuro; castanho médio; castanho claro; acaju e vermelhos; loiro escuro; loiro médio; e loiro claro.





De acordo com a Anaconda, o produto é ideal para todos os tipos de cabelo e é compatível com qualquer coloração. O Retok Color Stick Hair é bastante resistente ao suor, sendo uma boa opção para dias quentes. E, como é no cabelo, a demora para secar é menos perceptível.





O produto é vendido a partir de R$ 17,30 pela internet.





Retok for Liquid

Retok for Liquid Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

O Retok for Liquid é semelhante a uma máscara de cílios, com um aplicador pequeno e bem parecido. Além de colorir os brancos, o produto promete cobertura completa e efeito luminoso nos fios da raiz às pontas. No entanto, como o aplicador é pequeno, ele é mais eficaz para retoques pequenos.





O produto está disponível nas cores preto, castanho médio, castanho escuro, loiro e acaju. Para aplicar é simples: basta passar o aplicador na área desejada, esperando cinco minutos antes de pentear.





A fórmula é considerada segura para uso cosmético, mas possui ingredientes que podem causar sensibilidades ou reações adversas em algumas pessoas, como parabenos, BHT, Imidazolidinyl Urea e PEG-75 Lanolin. Por isso, pessoas com histórico de alergias devem ter cautela. O produto é vendido a R$ 25.





Retok para Sobrancelha

Retok for Liquid Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A fórmula do Retok para Sobrancelha é idêntica ao Retok for Liquid. É uma boa opção para para sobrancelhas falhadas, com pelos de pouco pigmento ou fios grisalhos. Ele está disponível em quatro cores: castanho claro, castanho médio, castanho escuro e preto.





O produto é bem pigmentado. Por isso, é uma boa dica pentear os fios após passar o produto para deixar o resultado mais natural. O produto é encontrado a partir de R$ 28.











Retok Powder Hair

O Retok Powder Hair é uma boa opção para cobrir fios brancos, disfarçar falhas e controlar a oleosidade. É um truque para aquele dia de cabelo sujo ou para dar estrutura e volume para fazer um penteado.





A fórmula contém ingredientes amplamente usados em produtos cosméticos em pó e é considerada segura em geral para uso tópico. No entanto, é preciso atenção. A lanolina pode ser um fator de preocupação para pessoas com sensibilidade ou para veganos, já que é derivado de animais. Além disso, ingredientes como talco, negro de carbono e dióxido de titânio podem ser irritantes se inalados.





Como um pó solto de maquiagem, o Retok Powder Hair pode causar uma sujeira no local da aplicação, por isso, é melhor deixar para botar o look depois de passar no cabelo. Uma dica é usar um pente ou uma escova para “esfumar” o produto e não deixar o aspecto artificial.





O produto custa R$ 38 e está disponível em duas cores: castanho e preto.





Retok Hair Spray

O Retok Hair Spray é o único que não foi testado pela reportagem do Estado de Minas. Ele está disponível nas cores preto, castanho claro, castanho escuro e loiro e pode ser usado nos cabelos, no bigode ou na barba.





A marca recomenda agitar a embalagem antes de usar. Para a aplicação, é preciso usar o spray de forma contínua, com uma distância de 2 a 3 cm. Para um resultado mais natural, a dica é não concentrar o jato do spray em apenas um único ponto, deixando a cobertura mais uniforme.





O spray é encontrado a partir de R$ 32.