Ele voltou. Aquele que era o queridinho dos anos 2000 e se tornou temido na década seguinte: o batom Snob, da MAC. Se você não lembra, é aquele rosa claro frio, que causava polêmica por ser difícil de harmonizar com os tons de pele. Mesmo assim, a cor fez sucesso – tanto que foi copiado por várias marcas na época. Mas, depois de anos no ostracismo, ele parece ter voltado a ser tendência de maquiagem.





O rosa chiclete já aparecia entre os gurus de beleza e blogueiras desde meados de 2023. Tanto que a MAC resolveu relançar a cor, em sua coleção MAXcimal (mas com uma leve alteração no tom, segundo as consumidoras).









A volta oficial do batom, no entanto, foi decretada durante a Semana de Moda de Nova York, que aconteceu no início de setembro. Durante o desfile da grife Sandy Liang, todas as modelos usavam um tom bem semelhante ao Snob nos lábios.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







A ideia surgiu da maquiadora Romy Soleiman, que disse ter se inspirado em um batom que Liang possuía para criar a tonalidade, a partir de uma mistura de produtos. Desde então, a mídia especializada, influenciadores e maquiadores têm dado dicas de como usar o batom polêmico que deve ser tendência em 2025.





Nas redes sociais, existem diversas dicas de como fazer o batom funcionar dentro da realidade atual da maquiagem, além de harmonizar com os tons de pele. A maior parte das dicas consiste em fazer adaptações no look para tirar o aspecto “pressão baixa” da produção, incluindo fazer um contorno mais quente nos lábios ou fazer o ombré lips (um degradê entre vários tons, que dá profundidade aos lábios).











Atualmente, o batom Snob é vendido a R$ 139 no site da MAC. Mas existem várias opções de dupes (que são reproduções da cor) em várias marcas diferentes. Quer saber mais? Confira alguns conteúdos:









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cris wraase (@wraaase)