A marca de cadernos Tilibra publicou nas redes sociais o retorno das personagens de cadernos, adesivos e agendas que fizeram sucesso entre as garotas no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010: as famosas bonequinhas Jolie. Com novos looks, mas o mesmo traço romântico que faziam sucesso nas salas de aula pelo país, as personagens voltaram, de acordo com a publicação, após pedido dos consumidores.





De acordo com o site da marca, o portfólio de produtos agora conta com etiqueta escolar, caderneta, livro para colorir, caderno espiral, brochura, quadriculado e de cartografia, cartilha de atividades, adesivos decorados, bloco de notas e agendas com a boneca estampada. Os preços variam entre R$ 3,90 e R$ 162,90 no site oficial.





“Jolie, um dos maiores clássicos da Tilibra, tem conquistado consumidores desde a criação em 2006. Esta coleção encantadora, que apresenta as amigas Júlia, Olívia, Laura, Isabela e Elisa, é caracterizada por estampas delicadas e cheias de romantismo. As cores suaves e os detalhes metalizados adicionam ainda mais graciosidade à linha de produtos”, descreve o site da empresa.

De onde veio a Jolie?

A linha Jolie conta com menininhas de visual vintage, que usavam vestidos rodados, com babados e muitos tons de rosa e inspirada pelo estilo dos famosos papel de carta. As personagens foram criadas pela designer Tati Ferrigno, na época com 23 anos.





“A proposta era de algo super meiguinho, fofinho, inspirado em papel de carta, para atender um público que era romântico. Até então, não tinha nada desse tipo no mercado. Naquela época, tinha pouquíssimas empresas de caderno e elas tinham poucas linhas, era tudo muito simples”, contou a designer em entrevista ao portal g1.





As personagens foram criadas pela empresa - uma grande novidade, já que, na época, o comum eram os cadernos licenciados, o que encarecia o custo dos produtos. A aposta deu certo e a Jolie logo ganhou espaço nas prateleiras, se expandindo para outros produtos, como fichários e mochilas.





“As meninas eram sempre as mesmas quatro, mas tinha uns bichinhos de estimação que a gente mudava. Então eu mudava a cor dos gatinhos, escolhia as raças dos cachorros. Hoje em dia conheço todas as raças. Depois até veio uma coleção só dos animais, a Jolie Pet”, relembrou a designer, que fez diversas coleções temáticas da personagem.





Daí, foi um pulo para que a Jolie saísse do mundo da papelaria. Em pouco tempo, a personagem foi licenciada para ser tema de ovo de páscoa, pelúcia e até coleção de roupas. Tatiane ficou na Tilibra até 2013.





Atualmente, ela é tatuadora e destaca que suas personagens a ajudam na nova profissão. “Uma das minhas especialidades é fazer pet, porque eu tenho muita facilidade para desenhar cachorro e gato. As vezes a pessoa me pede para desenhar o cachorro dela e eu vejo e penso no meu íntimo: 'eu conheço essa raça, já fiz pra Jolie'. Estou me dando muito bem”, apontou.