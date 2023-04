Nostalgia: papelaria viraliza com material escolar dos anos 90

Papelaria viraliza com vídeos que mostram materiais escolares dos anos 1990 e 2000 intactos (foto: Reprodução/Tiktok)

O perfil de uma papelaria no Tiktok tem deixado muita gente adulta com saudade dos tempos de escola. Com vídeos que mostram materiais escolares dos anos 1990 e 2000 intactos, alguns até mesmo lacrados, o perfil da Papelaria Castorino Santana conta com mais de 276 mil seguidores no Tiktok e 115 mil seguidores no Instagram.





Entre as relíquias encontradas nos depósitos da loja, estão lancheiras do “Bananas de pijamas”, cadernos estampados com duplas sertanejas, como Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, fichário de “Ursinhos Carinhosos” e agendas de Sandy & Júnior.





Nostalgia para todos Muitos adultos comentam nos vídeos do perfil felizes por revisitar o passado, quase igual às crianças de hoje, que brilham os olhos ao ver cadernos dos desenhos que fazem sucesso atualmente, como “Patrulha Canina”, “Baby Shark” e “Minions”.





Já nos anos 1990, época que tinha “Disney Cruj” e “TV Globinho” na televisão, ir para a escola com estilo era ter na mochila um caderno do Pernalonga, do Patolino ou das “Meninas Superpoderosas”. Até o perfil da HBO Max, streaming da Warner, comentou em um dos vídeos “passando mal com esses cadernos do Looney Tunes”.





Um dos “tesouros” que mais chamou a atenção dos seguidores foi uma lancheira da Xuxa de 1989 encontrada intacta. Uma delas até comentou “meu Deus, essa lancheira era sensação das meninas”.









Quem cresceu nos anos 2000 também não fica de fora desse "choque de nostalgia". Isso porque também tem vídeos com produtos da época, como cadernos do "Sandy e Junior", "Pucca" e, um dos mais pedidos pelos seguidores, "Rebeldes"

Onde estavam essas relíquias?

Uma das dúvidas mais frequentes entre os seguidores é por que a papeleira tem tanta coisa antiga guardada. A pessoa que administra o perfil explicou nos comentários de um vídeo que a loja foi fundada em 1969 e há muitas caixas com produtos antigos lacradas até hoje no depósito. “Como a loja tem mais de 50 anos, acabou que ficaram muitas coisas guardadas também”.