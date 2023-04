'Pai' de capivara pet é multado em R$ 17 mil pelo Ibama

Segundo o influencer, a denúncia ocorreu por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira (18), o influenciador Agenor Tupinambá recebeu uma notificação do Ibama-AM por causa das publicações ao lado da capivara Filó. Em postagem no próprio perfil, o fazendeiro informou que foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, além de ter sido multado em R$ 17 mil pelo órgão fiscalizador.





"Também fui notificado para retirar os vídeos que tanto expressam o meu amor e entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural. Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais", completou ele em outro trecho da nota oficial divulgada em seu perfil nesta terça.





A pedido da notificação, o influenciador já retirou as imagens em que aparece com Filó no perfil. "Lamento profundamente o que está acontecendo e só eu sei a dor que estou sentindo. Agradeço o apoio da minha família, amigos, seguidores, imprensa e ao suporte jurídico que nunca pensei que precisaria", finalizou a nota.

Recentemente, o estudante de Agronomia viralizou nas redes sociais ao mostrar imagens ao lado da capivara de estimação e da rotina em fazenda da família em Autazes, no Amazonas. O Ibama foi procurado pela Folha de S.Paulo, mas não retornou até a publicação desta reportagem.