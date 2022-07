PF destrói garimpos em área indígena, e Ibama emite multa de R$ 1 milhão

No primeiro dia, conforme a PF, foram apreendidos cerca de 12 gramas de ouro de um garimpeiro, que foi multado em aproximadamente R$ 1 milhão pelo IBAMA (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal destruiu seis balsas e seis motores usados no garimpo ilegal na Terra Indígena do Baú, Sul do Pará, área do município de Novo Progresso.

O foco principal da ação, que aconteceu entre os dias 8 e 10 de julho, foi a destruição dos garimpos Pista Nova, Coringa e Jurandi, encontrados ao longo do rio Curuá. Os garimpeiros fugiram ao ver a chegada das autoridades. Ninguém foi preso.

No primeiro dia, conforme a PF, foram apreendidos cerca de 12 gramas de ouro de um garimpeiro, que foi multado em aproximadamente R$ 1 milhão pelo IBAMA.

Além disso, foram queimadas três balsas utilizadas no crime. Uma dessas balsas, equipada com televisão e ar-condicionado, foi avaliada em R$ 2 milhões.





No segundo dia, os alvos foram os garimpos Coringa Nova, Coringa Sul, Pista Nova e Novo Horizonte, onde foram apreendidos aproximadamente 30 gramas de ouro.

Foram inutilizados motores utilizados na extração de ouro e centenas de litros de combustível.

No domingo, último dia da operação, foram inutilizadas mais três balsas, apreendidas 40 gramas de ouro e 23 munições. O dono de uma das balsas foi identificado e agora será investigado.

Conflito entre grupos indígenas

A operação também busca acabar com o conflito entre dois grupos indígenas dos Kayapós presentes na região: uma parcela menor, a favor da presença dos garimpeiros; e um grupo maior, que é contra essa presença.

“A extração irregular de ouro pode causar danos graves ao meio ambiente como a poluição dos leitos dos rios e danos irreparáveis à fauna e a flora, além de interferir na preservação e manutenção das tribos indígenas”, observa a PF.

As investigações seguem em curso.