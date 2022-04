Polícia de GO conclui que morte de 'Hipster da Federal' foi legítima defesa

Lucas Valença, conhecido como Hipster da Federal, estava em surto psicótico quando invadiu sítio, em Buritinópolis, Goiás, e acabou morto (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu que a morte de Lucas Valença, conhecido como Hipster da Federal, foi em legítima defesa . O inquérito, apresentado nesta quarta-feira (13/4), pelo delegado Alex Rodrigues, confirmou o sitiante Marcony Pereira dos Anjos como autor do disparo, mas o homem foi indiciado apenas por porte ilegal de arma de fogo.





“A arma de fogo, mesmo que de forma ilegal, foi o meio necessário e adequado para cessar o risco atual que a vítima estava provocando”, entendeu o delegado. O incidente foi em 2 de março de 2022 na cidade de Buritinópolis, Goiás, que fica às margens da BR-020, a 263 km de Brasília. O processo ficará sob análise do Tribunal de Justiça de Goiás.





Policial federal estava em surto quando invadiu a propriedade

De acordo com o relato do atirador, Valença entrou na propriedade visivelmente alterado, alegando que havia um demônio no local, e chegou a desligar o disjuntor de energia da casa. Mesmo avisado de que o dono da fazenda estava armado, ele não recuou, e, em seguida, foi alvejado. Em seguida, Marcony chamou a Polícia Militar e uma ambulância, mas o socorro já encontrou a vítima sem vida.