Policial que ficou famoso como 'Hipster da Federal' é morto com um tiro

(foto: Instagram/reprodução)

O policial federal Lucas Valença, de 36 anos, que ganhou o apelido de 'hipster da Federal', morreu na madrugada desta quinta-feira (3/3) após ter um surto psicótico e tentar invadir uma fazenda na zona rural de Buritinópolis, em Goiás.De acordo com a Polícia Civil, o agente foi baleado por um morador que afirmou ter agido em legítima defesa. O morador foi preso por posse ilegal de arma.Lucas Valença teria invadido a fazenda após gritar que "havia um demônio" dentro da casa e ter cortado a luz da residência.Familiares do policial disseram à polícia civil que ele estava em surto psicótico desde o dia anterior. Ao escutar gritos e a movimentação, o morador atirou contra Lucas com uma espingarda.O agente da polícia federal ficou conhecido como 'hipster da federal' depois que fez a escolta do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), preso no âmbito da operação Lava-Jato, em 2016. Na época, ele chamou atenção por usar os cabelos longos, presos em um coque no alto da cabeça e barba.O sucesso nas redes sociais foi tanto que no ano seguinte, Lucas Valença ganhou um boneco de Olinda em homenagem a ele no carnaval.Nas redes sociais, o último post do policial foi durante o encerramento da formação de novos policiais federais, em dezembro. Na oportunidade, ele tirou uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou da cerimônia.