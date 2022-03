Homem assalta padaria com criança no colo, em Londrina; veja vídeo

Imagem da câmera de segurança mostra homem praticando o assalto com a criança no colo (foto: Reprodução)

Um homem assaltou uma padaria em Londrina, no Paraná, enquanto segurava uma criança no colo. A cena foi registrada por uma câmera de segurança do local. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (1°/3).





Segundo o gerente do estabelecimento, o suspeito usava uma faca e ameaçou os funcionários. Apesar disso, ninguém ficou ferido. O homem levou dinheiro do caixa e, durante a fuga, deixou a carteira com documentos pessoais cair no chão. O objeto foi entregue à Polícia Militar do Paraná.





O suspeito ainda não foi preso.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.