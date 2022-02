Acidente no Lago Paranoá, em Brasília: lancha afunda com quatro pessoas

Bombeiros do DF atuam no resgate às vítimas de naufrágio de uma lancha no Lago Paranoá, perto da Ponte das Garças (foto: Rafaela Martins/CB/D.A Press)









Outras tragédias

O Lago Paranoá tem histórico de acidentes graves com embarcações. Em janeiro deste ano, uma mulher morreu após pular de uma lancha para salvar o filho que havia caído no espelho d’água. Atingida pela hélice do motor, ela morreu no hospital. Em 2020, uma lancha explodiu no Setor de Clubes Esportivos Sul, ferindo cinco pessoas, entre elas, uma criança.



O que diz a lei

A Legislação Marítima Brasileira prevê que para dirigir uma embarcação, seja ela um jet ski ou um barco, é preciso ter autorização da Marinha Brasileira. A carteira de Arrais amador é concedida pela Capitania dos Portos de cada estado ou unidade da federação.





O documento dá o direito a navegar a até aproximadamente 926 metros de profundidade. O único pré-requisito é ter mais de 18 anos. A permissão deve ser renovada a cada 10 anos. O teste possui 40 questões de múltipla escolha e o candidato tem de acertar metade para ser aprovado. Entre as matérias cobradas estão estabilidade em correntes marítimas, manobras e noções de sobrevivência.









Uma lancha de médio porte naufragou no Lago Paranoá, em Brasília, na manhã deste domingo (27/2), perto da Ponte das Garças. No momento do acidente, havia quatro pessoas na embarcação. Uma delas foi encaminhada para o hospital, pois ficou constatado no atendimento que havia água nos pulmões.