Mulher que teve braço amputado em acidente com lancha morre no hospital

Acidente ocorreu neste sábado (29/1) em uma área em frente ao Pontão do Lago Sul (foto: Divulgação/CBMDF) A mulher de 36 anos que teve o braço e abdômen dilacerados após ser atingida por uma lancha no Lago Paranoá morreu na madrugada deste domingo (30/1), por volta das 2h da manhã, no Hospital de Base do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), ela teve lesões graves na região do abdômen.





O acidente ocorreu neste sábado (29/1) em uma área em frente ao Pontão do Lago Sul. A mulher caiu de uma lancha e teve o braço decepado pela embarcação. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi retirada da água com o braço direito amputado, com as vísceras para fora, estava inconsciente, foi intubada e levada ao Hospital de Base em estado crítico.





De acordo com a PCDF, durante manobra para ancorar a embarcação, uma criança caiu na água e a mulher, que era mãe do menor, teria mergulhado para resgatá-la. A criança foi resgatada, mas a mãe, segundo informações preliminares, foi atingida pelo propulsor da lancha.





O condutor da embarcação, que trabalha como marinheiro e tripulante na empresa que é dona da lancha, foi conduzido à delegacia onde prestou depoimento. Ele realizou o teste de alcoolemia, que apontou 0,00 mg/L, ou seja, não foi caracterizada embriaguez na condução de embarcação. O fato será investigado pela 10ª DP (Lago Sul).