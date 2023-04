Brasileiros descobrem torneio de Candy Crush e final viraliza no Twitter

O jogo Candy Crush Saga foi criado em 2012 e, pela primeira vez, realiza um campeonato (foto: Reprodução / Candy Crush Saga)

Perfis no Twitter compartilharam que foram classificados para as etapas classificatórias do Candy Crush All Stars. O jogo de celular, que consiste em combinar “doces” de cores iguais, está selecionando os competidores para o primeiro torneio mundial, valendo $ 250 mil, o equivalente a mais de R$ 1,2 milhão.

“Minha mãe é tão gamer que tá em primeiro lugar no campeonato de Candy Crush, mandaram até um link pra ela preencher um formulário. A final disso é em Londres, mano. Temos nem passaporte”, contou uma jovem.

Outro perfil contou que a irmã estava na semifinal, com a melhor colocação do grupo. Ela até chegou a ser classificada, mas resolveu desistir. “A final é no REINO UNIDO, e só vai presencialmente quem for pra final e puder pagar pra ir. A pontuação da classificação é por ponto e não por nível! E o maior importante: minha irmã não vai”, diz a postagem.

Candy Crush All Stars

O torneio de Candy Crush consiste em uma competição em que os jogadores precisam coletar alguns “doces” especiais, conforme seu número de pontos. Divididos em grupos, os usuários no topo das tabelas se classificam pelas etapas.

As eliminatórias aconteceram entre os dias 23 de março e 3 abril. Ao todo, foram três rodadas de qualificação, sendo que cada rodada durou quatro dias. Para se classificar, o jogador precisava estar entre os cinco primeiros da tabela.

Nos dias 4 e 6 de abril, aconteceu uma repescagem. Os que conseguiram ficar em primeiro lugar nos grupos, também foram selecionados para as quartas de final.

Essa etapa aconteceu entre os dias 7 e 11 de abril. Apenas as três primeiras posições da tabela se classificaram para as semifinais, que está acontecendo em duas fases.



Na primeira, que vai até amanhã (18/4), o jogador precisa terminar a rodada em primeiro lugar na tabela de classificação no torneio. Na segunda semifinal, programada para os dias 19 e 22 abril, serão selecionados os 10 finalistas.

Na última etapa, os jogadores competirão entre si e ao vivo, no dia 25 de maio, em Londres. O grande prêmio, de $ 250 mil, será entregue para o primeiro lugar. O segundo e terceiro lugar também serão premiados. Em jogo, também estarão algumas recompensas no jogo.

Como ser um finalista

Além de se classificar nas etapas, os jogadores precisam cumprir alguns outros pré-requisitos, como ter mais de 18 anos e estar disponível para viagens ao Reino Unido entre os dias 23 a 28 de maio. Também é preciso ter uma conta bancária em seu nome e ter a documentação necessária para entrar no país.

O torneio está disponível apenas para os jogadores dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Itália, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca, Áustria, Irlanda, Finlândia, Polônia, Romênia, República Tcheca, Grécia, Portugal e Brasil.