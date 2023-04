Invasão de aranhas expulsa casal de chalé romântico

Uma invasão de aranhas enxotou um casal do que era para ser um fim de semana romântico (foto: Reprodução/Redes sociais ) Uma invasão de aranhas enxotou um casal do que era para ser um fim de semana romântico, em um chalé na Região Serrana do Rio de Janeiro. A experiência, considerada assustadora, foi compartilhada pelo par nas redes sociais e, logo, viralizou, causando pânico no público, que destacou: “Roteiro de filme de terror”.





Nas imagens, a narrativa de Maitê começa explorando as belezas do ambiente, com o tempo chuvoso e as montanhas.“Tava tudo muito lindo, aconchegante”, assim descreveu a empreendedora, até que no final do dia começou a proliferação de aracnídeos.









Nos comentários da publicação,que conta com mais de 4,8 milhões de visualizações, Maitê conta que os donos da casa ficaram “apavorados”, ao saber do relato, segundo eles, inédito.

Internet apavorada

Não demorou muito para que a publicação se espalhasse por outras redes sociais. No twitter, os usuários comentam que para eles a aparição de uma aranha já era o suficiente para deixar o lugar e voltar para casa.





“Na primeira, já era o suficiente para alugar uma mansão na minha cabeça. Eu não ia conseguir pensar em outra coisa”,

"Na primeira, já era o suficiente para alugar uma mansão na minha cabeça. Eu não ia conseguir pensar em outra coisa",







Nas menções, o perfil Observações Naturalistas, de um projeto que, segundo a descrição, desmistifica insetos, afirmou que aparentemente a aranha é de uma espécie inofensiva: “Não dá pra ver bem as aranhas, mas esse trecho aparentemente mostra uma aranha-lobo (Lycosidae), inofensiva.”

Nas menções, o perfil Observações Naturalistas, de um projeto que, segundo a descrição, desmistifica insetos, afirmou que aparentemente a aranha é de uma espécie inofensiva: "Não dá pra ver bem as aranhas, mas esse trecho aparentemente mostra uma aranha-lobo (Lycosidae), inofensiva."