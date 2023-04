Médica viraliza ao avaliar sabores de medicamentos infantis

Quem nunca tomou um remédio com gosto ruim, que atire a primeira pedra. Especialmente nos produtos infantis, os sabores prometem boas experiências, mas acabam tornando a hora da medicação ainda pior. É por isso que a pediatra Mawreen Figueiredo, do Rio de Janeiro, resolveu experimentar os medicamentos antes de receitá-los para seus pacientinhos.

Ela registrou o teste em vídeo e disse que é uma atitude de “pediatra raiz”. Cheia de caras e bocas, ela avalia, primeiro, um remédio que promete um sabor achocolatado. “Eu não consegui achar o sabor de chocolate, mas, dos muitos que experimentei, esse não é dos piores. Dá para tomar bem”, pontua.

Com caras e bocas engraçadas, a médica avalia se os remédios vão ser bem aceitos pelas crianãs (foto: Reprodução / redes sociais)

O segundo é um suplemento de ferro com sabor de doce de leite. “Faz uma cagada. Sugiro que vocês dêem ferro para as crianças de vocês dentro da água. Bota na hora do banho e dá, senão suja tudo”, sugere. E o sabor? Não passa nem perto do doce de leite. “Coitadas das crianças”, avaliou.

O terceiro é um sabor doce, mas já começa a complicação na hora de tirar o produto da embalagem. “Que coisa difícil de apertar. Nisso a criança já está gritando e chorando só de ver o vidro. Eu entendo vocês, mães”, ponderou.

O vídeo se encerra com ela saindo para tirar o gosto ruim da boca. “Esse não dá”. Em outro vídeo, Mawreen come uma salada de frutas para tirar o gosto ruim. A pediatra dá dicas de saúde para crianças em suas redes sociais, com humor. Em um story ela compartilhou que, depois que o vídeo viralizou, ela passou a receber mais amostras de medicamentos para fazer avaliações.