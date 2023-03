Blogueira da terceira idade: idosa dá dicas de beleza na internet

Coracy Arantes se tornou blogueira depois de ver nas redes sociais uma alternativa para a depressão (foto: Reprodução / Instagram / Blog da Cora)

Para você, o que é uma blogueira de sucesso? Provavelmente, você pensou em uma mulher de, no máximo, 30 anos, certo? Mas milhões de seguidores amam acompanhar uma influenciadora que não corresponde a esse estereótipo. Aos 80 anos, Coracy Arantes foge da imagem das gurus de beleza e bem-estar nas redes sociais justamente pela idade.

Cora, como é chamada, já conquistou 141 mil seguidores no Instagram, 4,6 milhões no TikTok e 450 mil no YouTube. Assim como outras criadoras de conteúdo do seu nicho, ela produz vídeos com dicas de maquiagem e roupas. Além disso, Coracy faz resenhas de produtos para a pele idosa e receitas. E, claro, ela está por dentro das dancinhas e trends do momento.

Como boa influenciadora, dona Coracy não ficou de fora da treta do momento e fez sua própria resenha da base da WePink, marca de Virgínia Fonseca. “Marcou muito meus poros, ficou esfarelenta e grudentinha”, diz ela no vídeo em que reprova o produto.

A publicação viralizou e a resenha da vovó foi repostada por diversas páginas. A maioria dos usuários das redes sociais elogiam a desenvoltura de Cora, sua simpatia e a elegância com que dá a sua opinião.



Cura para a depressão

Coracy é goiana de Itumbiara, mas mora em São José dos Campos, em São Paulo. Na juventude, ela era cabeleireira e fez diversos penteados por várias partes do país. Casada e com duas filhas, ela amava sua profissão.

Mas, quando o marido ficou doente, ela deixou o trabalho de lado e passou a se dedicar integralmente ao cuidado do seu amor. Foi aí que ela começou a se sentir para baixo e, depois de perder o marido para o câncer, Coracy acabou se afundando ainda mais em uma depressão.

Em 2019, ela estava assistindo a televisão, quando se deparou com uma história parecida com a sua. No programa ‘Encontro’, que era apresentado por Fátima Bernardes, Coracy conheceu outra mulher que também tinha depressão e que usou as redes sociais para superar a doença.

Na época, ela conversou com o neto, Gabriel, que incentivou a avó a fazer vídeos, aprender a mexer nas redes sociais e ter um celular. Seu carisma conquistou o público e, assim, Coracy venceu a depressão.

Empoderamento

Com o perfil crescendo, Coracy chamou a atenção de diversas marcas, que viram nela a chance de alcançar um novo público. São empresas de vestuário, cosméticos, medicamentos e suplementos alimentares, por exemplo.

E isso só é possível porque a blogueira promove a ideia de que envelhecer não é um empecilho para o bem-estar. Seja mostrando maquiagens ou posando para a câmera de biquíni e lingerie, Coracy mostra como beleza e sensualidade não tem nada a ver com a idade e ajuda outras mulheres a se cuidarem na terceira idade.

“Vestir uma roupa e se sentir bem com ela, para mim, é maravilhoso”, contou ao jornal português NiT. E ela reforça que veste só aquilo que quer, não se importando com as críticas. “Sempre fui muito a favor do empoderamento feminino e da autoestima. Não tenho vergonha de usar um biquíni e mostrar às pessoas. Cada um tem a sua vontade e eu me sinto feliz quando uso. Há muitas mulheres, mesmo mais novas, que começaram a usar essas peças mais vezes por minha causa”, declarou ao veículo europeu.

Veja mais publicações de Coracy: