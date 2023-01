'Batvó': idosa viraliza com fantasia inusitada

A festa à fantasia foi uma comemoração de aniversário para a mãe do autor da publicação (foto: Reprodução Tiktok)

“Minha avó é sensacional”, escreveu o garoto no post, que conta com mais de 10,5 milhões de visualizações. O evento era a festa de aniversário da mãe do autor da postagem. Mas, a estrela foi a avó.

O vídeo mostra o momento do ‘parabéns’ e passa por todos os convidados até chegar na vovó. “Eu sou muito doida, mas eu sou livre”, diz o áudio da trend na rede social.





“Se houve alguma competição na festa, espero que ela tenha ganhado. Muito fofa”, comentou um perfil nos comentários. “Melhor q qualquer super-herói temos ela a única inesquecível Bat-vó a melhor salvadora de netos do mundo”.

Em outro vídeo, o neto mostrou fantasias que a avó já usou, além do Batman. “Qual a próxima fantasia que ela deve usar? ”, perguntou na legenda.

