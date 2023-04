Miss do Espírito Santo é expulsa do concurso depois de briga de rua

Thayssa diz que a outra mulher começou a confusão, mas não nega sua participação (foto: Reprodução / Instagram / Thayssa Florindo)

Aos 20 anos, a estudante de Direito Thayssa Florindo ganhou o título de miss da cidade de Iúna, no Espírito Santo, e disputaria o Miss Universo Espírito Santo no próximo dia 12 de maio. Mas ela foi desclassificada da competição após brigar com outra mulher em uma festa, e o vídeo da confusão viralizar nas redes sociais.

A briga aconteceu em Ibatiba, cidade vizinha a Iúna. No vídeo, é possível ver parte da confusão. Depois, olhando para a câmera, Thayssa comemora a briga. “Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capeta", diz ela.

De acordo com o G1, a outra mulher que começou a briga, jogando um copo de bebida na ex-miss. A jovem negou estar alterada durante a confusão. "Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta de ela ter ciúme de um ex-namorado dela", relatou.

Ainda segundo o G1, a desclassificação de Thayssa aconteceu porque ela descumpriu uma cláusula do concurso. "Qualquer candidata que se envolva em uma situação que incentive violência é desclassificada”, contou o coordenador do Miss Universo do Espírito Santo, Charles Souza, ao G1.

Em entrevista ao Uol, a outra mulher disse que levou um tapa de Thayssa e entrou em contato com a coordenação do concurso para dizer que “o perfil de uma pessoa que se envolveria em brigas não condiz com a representação da cidade”. No site do concurso, o nome de Thayssa foi retirado. Ela foi substituída pela segunda colocada no concurso de Iúna, Auris Rocha.