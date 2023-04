Aluno tenta derrubar professor da cadeira durante aula e caso gera revolta

Um vídeo de uma briga entre um professor e um aluno viralizou nas redes sociais. as imagens, que circulam desde essa terça-feira (11/4), mostram o estudante puxando a cadeira do homem, enquanto os colegas riem. O vídeo causou tanta repulsa nas redes sociais que levou a palavra "revoltante" ao ranking de assuntos mais comentados.

O caso aconteceu na Escola Estadual Carlos Alberto de Oliveira, em Assis, o estado de São Paulo. Segundo jornais da cidade, o professor ministra biologia e tem 58 anos. A agressão aconteceu na segunda (10/4), durante uma aula.

Leia também: Professora recebe ameaça de morte em redação de aluno da rede estadual

Além de empurrar a cadeira, o estudante aponta o dedo no rosto do professor, faz ameaças e joga a mesa em que o docente fazia anotações no chão. Como reação, ele ordena que o aluno saia da sala, mas o estudante se nega a sair do local.





Após ver a agressão do colega ao professor, os demais alunos debocham da situação (foto: Reprodução / redes sociais)

Ao verem a agressão dentro da sala de aula, os demais alunos riem. Em um momento, um dos estudantes faz uma dancinha em frente ao professor. A reação despertou ainda mais a fúrias nas redes sociais e usuários fizeram várias críticas sobre a violência nas escolas e a necessidade de mudanças dentro do ambiente escolar.

"Esse vídeo é extremamente revoltante, o professor está de parabéns pela paciência, porque eu passaria pano se ele desse uma lapada na cara desse m****", disse um perfil. "O professor ali nem pode fazer nada mesmo, porque se parte pra cima de idiota desse, ele e a escola são responsabilizados.. ele ainda perde até a licenciatura", apontou outro.

O vídeo chegou até o professor de Direito Constitucional Agassiz Almeida Filho, que repudiou a ação. "A pandemia piorou o cenário montado pelo bolsonarismo e seus apêndices purulentos (escola sem partido, homeschooling etc.). Na universidade de hoje, por exemplo, são cada vez mais comuns alunos que não aceitam notas baixas, não querem ler e se revoltam quando levam faltas", analisou.



Já a professora e influenciadora Dimitra Vulcana chamou atenção para o fato de que a violência é só uma parte da desvalorização da docência. "Que situação triste. Eu tenho alunos muito respeitosos, mas sei que nem sempre é assim. Soma-se a isso como anda a educação no país em termos de salários, estrutura etc. ser professor nunca foi fácil no país pra maioria e só piora", ponderou.