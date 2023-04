'Gemidão' gera briga em grupo de condomínio

A intimidade de um morador virou tema de uma discussão de um grupo de condomínio que viralizou nas redes sociais (foto: Freepik)

Viver em condomínio não é fácil. São diversos fatores que podem gerar desentendimentos entre vizinhos. E uma discussão no grupo de Whatsapp de um condomínio viralizou nas redes sociais por uma resposta ‘sincerona’ de um morador depois de receber reclamações sobre gemidos que vêm de seu apartamento.

A resposta "sincerona" do morador gerou diversos comentários pró e contra nas redes (foto: Reprodução / Twitter)

"Fiz amor gostoso às 19:30 da noite. Se vocês não fazem, me desculpem, só não se metam na minha vida, não devo nada a vocês. Quem está invadindo a minha privacidade é vocês (sic), vão cuidar da vida", respondeu o homem.

Além de se defender, ele ressaltou que os vizinhos também fazem barulho, mas que, pela boa convivência, não faz reclamações. "Estou dentro do meu apartamento, contas pagas, às 19h34, ok?. Vocês discutem, tem cachorro latindo, fumam no corredor, gargalhadas de madrugada... Se são mal amados, me desculpem, mas irei continuar a fazer amor com a minha namorada, sim, porque a amo", afirmou, no que foi chamado de “último romântico” pelos internautas.

Para concluir a resposta, o morador pediu menos confusão entre os vizinhos: “Já ouvi gemidos aqui também, mas percebi que é um condomínio que tem mais brigas que gemidos, diferente da minha casa que reina o amor".

A publicação não identifica quem é o vizinho "safadinho", nem em que cidade a discussão ocorreu. Mas o post rendeu diversos comentários de quem se identifica com a situação, tanto do ponto de vista de quem se incomoda com os vizinhos, quanto de quem já recebeu reclamações.

%uD83D%uDEA8VEJA: Vizinho responde grupo de condomínio após moradores reclamarem de 'gemido' e viraliza na web: "Irei continuar a fazer amor com minha namorada porque a amo". pic.twitter.com/i0zw48xiNx %u2014 CHOQUEI (@choquei) April 6, 2023

“Eu morava em um prédio ao lado de um casal que ‘se amava muito’. A mocinha era ‘muito feliz’ quando fazia sexo. Num belo dia, eu estava fazendo uma live, falando um assunto muito sério, quando eles começaram a berrar, gemendo muito alto”, relatou um perfil do Twitter.

“Impossível alguém que já teve a experiência de ter um vizinho que geme igual filme pornô achar q ele tá com razão. É uma experiência terrível”, desabafou outro, dizendo que em seu apartamento, além do barulho, ainda tem o adicional de ver as janelas dos vizinhos abertas durante a “intimidade”.



Leia também: Jovem encontra túmulo em casa para alugar

“Eu já sou reconhecida pelo porteiro do meu cliente por isso. E sim, o porteiro comentou que o prédio TODO ouve. É pra animar o povo da vizinhança”, brincou uma mulher. “Perfeito, sem defeito, também já fui constrangida por vizinhos mal amados, e sempre são os vizinhos que só vivem na "harmonia" (ironia) . Tem que fazer amor mesmo, faça mais”, defendeu outra.

E, por fim, também tem aqueles que não se incomodam com os gemidos dos vizinhos, pois convivem com algo muito pior. “Primeiramente bom dia, segundamente (sic) que prefiro ouvir gemido do que barulho de parafusadeira”, opinou um internauta.