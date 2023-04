Jovem tem celular roubado e aparelho vai parar na China

Várias pessoas apontaram que seus aparelhos iPhone estavam com a localização no mesmo endereço, na China (foto: Apple)

Uma jovem chamada Sophia viralizou nas redes sociais após ter seu celular roubado. Ela, que mora em Florianópolis, Santa Catarina, resolveu rastrear seu iPhone para tentar recuperar o aparelho, mas descobriu que ele estava do outro lado do mundo.

“Meu iPhone roubado estava na Praça da Sé (em São Paulo) há 4 dias, fui ver agora e ele está na China”, twittou a jovem. Ela ainda compartilhou uma imagem que mostra o endereço onde o celular supostamente está: em Hong Kong, na China.

meu iphone roubado tava na praça da sé ha 4 dias e fui ver agora ele ta na CHINA pic.twitter.com/VZKmkqd8TH %u2014 sophia %uD83E%uDD85 (@jecksophia) April 14, 2023

Apesar de ser algo muito inesperado, outros usuários da rede social compartilharam situações bem parecidas. “De uma amiga minha está exatamente no mesmo lugar”, apontou um perfil.

“O meu foi parar no mesmo lugar. Fazendo uma pesquisa, descobri que tem uma loja que leiloa iPhones usados nesse prédio comercial. Olhando a lista do último Leilão, são mais de 4 mil iPhones com bloqueio total de iCloud (suspeito que a maioria provém de roubos)”, disse um homem.

Em uma busca na internet, a equipe do Estado de Minas viu que o prédio comercial em questão fica próximo do porto de Hong Kong e inclui diversos negócios, como hotéis e bancos. A loja que o homem disse fica no 15º andar do prédio.

Criado em 2000, o estabelecimento diz, em seu site, ser especializado em eletrônicos de segunda mão, como celulares, tablets, computadores e acessórios.

Além de muita gente se identificando com o caso, a publicação rendeu diversos memes. “Tudo que vai volta”, diz a maioria dos comentários, se referindo ao fato de que os componentes do celular são produzidos na China.