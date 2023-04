Textão? Twitter libera postagens com até 10 mil caracteres

As mudanças anunciadas por Elon Musk são apenas para os assinantes do Twitter Blue (foto: Freepik)

Será o fim das threads? O Twitter anunciou nessa quinta-feira (13/4) que os assinantes do Twitter Blue vão poder fazer postagens de até 10 mil caracteres. A rede social também começa a implantar, a partir de hoje, a formatação de texto em negrito e itálico.

Segundo a plataforma, as mudanças são para “melhorar a experiência de escrita e leitura no Twitter". Vale lembrar que, em fevereiro, a rede social do passarinho anunciou o limite de 4 mil caracteres para a versão paga. Já para os usuários da versão gratuita, o limite continua em 280 caracteres e sem a formatação.

O dono do Twitter, o empresário Elon Musk, anunciou a introdução de novas ferramentas de monetização para produtores de conteúdo, como parte do programa Super Follows. “Inscreva-se para oferecer a seus seguidores assinaturas de qualquer material, desde textos longos até vídeos com horas de duração! Basta tocar em ‘Monetização’ nas configurações”, publicou o bilionário. A ferramenta também está disponível só para assinantes do Twitter Blue.

Musk também disse que, nos próximos 12 meses, o Twitter não vai ficar com nenhuma parte do dinheiro arrecadado neste sistema. “Você receberá qualquer dinheiro que recebermos, então são 70% para assinaturas no iOS e Android (eles cobram 30%) e 92% na web (poderia ser melhor, dependendo do processador de pagamento)”, explicou.





Depois desse período, a taxa da Apple e do Google deverá cair para 15%, mas o Twitter passará a cobrar uma “pequena taxa” dos criadores, dependendo do volume. “Também ajudaremos a divulgar seu trabalho. Nosso objetivo é maximizar a prosperidade do criador”, disse Musk.

“A qualquer momento, você poderá sair da rede social e levar todo o seu trabalho com você”, apontou. Atualmente, quem produz conteúdo pode oferecer assinaturas a preços mensais. Há regras como ter pelo menos 18 anos e um mínimo de 10 mil inscritos para ser elegível ao processo.