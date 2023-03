Site indica 10 palavras mais usadas no Twitter

O Toasteed seleciona 10 palavras que seriam as mais utilizadas pelo seu perfil, mas não explica como é feito o rastreamento (foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (31/3), donos de perfis do Twitter fizeram, em massa, um teste que indica quais são as 10 palavras mais utilizadas por aquele usuário. O Estado de Minas pesquisou e explica se a ferramenta é confiável.

O teste é do site Toasteed.com e pede o nome de usuário do perfil que deseja analisar. Ou seja, não é preciso fazer nenhum login da conta da plataforma e muito menos permitir acesso a informações da sua página. Porém, para analisar, é preciso que o perfil seja aberto ao público.



O Toasteed possui diversos testes, tendo novidades todos os dias. O site é tido como popular no Brasil e possui mecanismos de segurança, como o selo SSL, que previne contra invasores. Ele também é verificado e que suas informações, como os cookies, são criptografadas e não podem ser interceptadas.

Então, está liberado fazer o teste! Porém, não está claro a forma de funcionamento, se há algum rastreamento ou se são apontadas palavras aleatórias usadas recentemente. Então, o melhor é levar como uma brincadeira.

Para fazer, acesse o link do teste. Em seguida, insira seu nome de usuário do Twitter, sua arroba, no campo indicado e clique em faça o teste. Uma caixa com sua foto de perfil vai aparecer e confirme se aquele é o seu perfil. E pronto: o site vai listar as 10 palavras que você mais usa e você pode compartilhar esse conteúdo nas redes sociais.