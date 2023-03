Drogaria de BH lança canal oficial de atendimento via WhatsAp

(foto: Drogaria Araujo/Divulgação)

Queridinho dos brasileiros, é fato que o WhatsApp se tornou o futuro do comércio digital e uma das principais opções na hora de realizar uma compra. Mais de 85% das pessoas se sentem mais conectadas a um negócio quando podem se comunicar pelo app, segundo uma pesquisa da Kantar. Essa tendência não é diferente para o setor farmacêutico. A Drogaria Araujo se uniu com a empresa de tecnologia Take Blip e é a primeira empresa do segmento a ter presença no WhatsApp de forma oficial.

A novidade, que foi desenvolvida em apenas dois meses, foi possível após resolução que autoriza que farmácias e drogarias usem a API do WhatsApp no Brasil, da qual Take Blip é provedora oficial.

A solução permite navegação pelo catálogo para a escolha de produtos, com o pagamento sendo realizado ainda fora do aplicativo e os pedidos efetuados serão entregues em apenas 90 minutos após a confirmação da compra.

“Estamos inovando mais uma vez com as vendas por whatsapp, certos de que a digitalização no atendimento é um importante passo para alcançarmos o nosso objetivo, de manter o crescimento sustentável tendo como base a inovação e o pioneirismo, características que tornaram a marca uma referência no mercado” destaca André Giffoni, diretor de Estratégia Digital e Cliente. A expectativa da Araujo é de que, com o novo canal, as vendas ultrapassem a marca de R$ 1 milhão já no primeiro ano.

"Com a liberação pela Meta do uso do WhatsApp Business API para drogarias e farmácias, com restrição apenas da comercialização de medicamentos, esse segmento dá origem a uma nova etapa. As oportunidades são extremamente relevantes pois, grande parte das empresas deste segmento tem seu faturamento com itens de conveniência, suplementos, cuidados pessoais, perfumaria, dentre outros produtos permitidos para venda, superiores ao faturamento gerado por medicamentos”, afirma Luiz Marcelo, diretor de Retail, CPG e Services em Take Blip.

Para o executivo, o mundo empresarial está cada vez mais atento ao enorme impacto do mercado conversacional e as empresas de diversos segmentos já se atentaram para a importância de saírem na frente com atendimento, vendas e engajamento que vão muito além do omnichannel. “O A.I. First é uma tendência que atingirá todas as companhias, das bigtechs até os comércios de bairro. As pessoas estão presentes diariamente no Whatsapp e querem ter seus locais de compra favoritos na palma da sua mão, prezando pela praticidade e bom atendimento”, pontua.