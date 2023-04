Trend das 10 palavras mais faladas no Twitter: saiba proteger seus dados

A ferramenta capaz de fazer uma análise do perfil e apontar as 10 palavras mais citadas em na conta daquela pessoa é do portal Toasteed (foto: Edar/ Pixabay)





Mas para entrar na brincdeira é necessário fazer login da conta na plataforma e que o perfil analisado seja aberto ao público, ou seja, que possa ser visualizado por qualquer pessoa do Twitter. Daí o risco que pode correr quanto à segurança de dados.





O usuário precisa ficar em alerta sobre os riscos de expor informações pessoais, como nome completo, endereço e dados bancários, e como essas informações podem ser utilizadas por criminosos virtuais. E usar ferramentas e medidas para se proteger, como usar senhas seguras, fazer a verificação da reputação do site antes de fornecer informações pessoais e o monitorar constantemente as informações compartilhadas nas redes sociais. A questão é o quanto de risco o usário corre ao inserir informações pessoais em sites que oferecem o acompanhamento de trends no Twitter. Estará sendo um alvo fácil para criminosos virtuais utilizarem essas informações para prejudicá-los? É possível acompanhar as tendências do Twitter sem correr riscos à segurança e privacidade?

Rastreamento de dados

O Toasteed tem diversos testes, com novidades todos os dias. Popular no Brasil, o site tem mecanismos de segurança, como o selo SSL, que previne contra invasores. No entanto, não está claro a forma de funcionamento, se há algum rastreamento ou se são apontadas palavras aleatórias usadas recentemente.





Para fazer, basta acessar o Toasteed e, em seguida, inderir nome de usuário do Twitter, sua arroba, no campo indicado e clicar em faça o teste. Uma caixa com sua foto de perfil vai aparecer, confirme se aquele é o seu perfil e pronto: o site vai listar as 10 palavras que você mais usa e você pode compartilhar esse conteúdo nas redes sociais.

Perigos que ameaçam a segurança de dados na internet

Não há como ignorar o fato de que os dados representam um dos ativos mais relevantes neste mundo digital. Diante disso, a segurança de dados na internet é indispensável seja para um simples usuário, empresas, instituições públicas ou privadas, enfim, para todos.

Por isso, fica atento e se proteja contra:





1- Fraudes: fraudes digitais ocorrem com ataques por hackers, portanto, sempre aposte em softwares de segurança e de monitoração da informação.





2 - Roubos financeiros e de informações sigilosas: grande risco, clonagem de cartões, roubo de senhas, de dados de empresas e instituições.

3 - Softwares desatualizados: porta de acesso para que os hackers entram em contato com informações sigilosas.





4. Spams: e-mails que o usuário não solicitou, e que normalmente são enviados para um grande número de destinatários. Na maior parte das vezes, eles contêm propagandas, mas há também alguns em que arquivos maliciosos, os chamados spams phishing. O usuário pode, por exemplo, receber spam com dados falsos sobre seu banco e ter os dados da sua conta capturados.





5. Vírus: é software que infecta o sistema operacional e faz cópias de si mesmo ao tentar se espalhar para outros computadores. A maior parte das contaminações acontecem por ações praticadas pelo próprio usuário, como abrir o anexo infectado de um e-mail ou inserir um pendrive que esteja contaminado no computador.





6. Sequestro dados: os ransomware se tratam de vírus que não têm como propósito destruir qualquer informação, mas de sequestrar os dados e só liberá-los após pagamento. Ataque cada vez mais comum.

O Twitter é uma das redes sociais mais badalas da internet. Porém, é possível coletar e rastrear vícios de linguagem e até os assuntos que são mais comentados por cada um dos usuários, o que gosta, suas preferências. Pensando nisso, surge uma nova ferramenta capaz de fazer uma análise do perfil e apontar as 10 palavras mais citadas na conta daquela pessoa.A plataforma é do portal "Toasteed" e basta apontar o nome de usuário do perfil que deseja analisar. A ferramenta tornou- se tão popular que tomou conta dos assuntos mais falados dentro do Twitter.