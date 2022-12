Twitter inaugura novos selos; saiba o que eles significam

Os novos selos foram anunciados em novembro e começaram a valer nesta semana. Transição de contas com verificação no sistema antigo será gradual (foto: Pixabay)

Começaram a valer na última segunda-feira (12/12) os novos selos de verificação no Twitter. A novidade já havia sido anunciada pelo empresário e dono da rede social, Elon Musk. São três selos: cinza, dourado/ amarelo e azul.

Cada um deles é destinado a um grupo. O selo de verificação azul é apenas para os usuários que assinam o Twitter Blue. O valor da assinatura mensal é de U$ 8 para a web ou U$ 11, caso seja feita em um iPhone ou iPad.

Além da verificação, a ferramenta permite alguns recursos como a edição de Tweets. Até então, os selos eram destinados para usuários especiais da rede social, como celebridades, políticos, jornalistas e empresas. Por enquanto, esses perfis continuam com o selo azul, mas, ao exibir detalhes da conta, é possível ver que a verificação ocorreu no sistema anterior.

Nas próximas semanas, essa observação acabará e o selo azul será apenas para pagantes. Vale lembrar que o Twitter Blue chegou a ser implantado anteriormente, mas, por causa de contas falsas se passando por famosos, o sistema foi suspenso. Agora, a rede social promete que esse tipo de coisa não vai acontecer.

Entre as novas regras está a obrigatoriedade do cadastro de um número de telefone para verificação. Além disso, se o perfil mudar o nome de usuário ou de exibição ou a foto de perfil, o selo some e a conta passa por uma nova verificação.

Selo anterior ganhará novas cores

Os perfis de usuários especiais continuarão a existir, mas com cores diferentes. A marca dourada / amarela (depende do ponto de vista) é destinada a contas comerciais e empresas. Porém, ao contrário do sistema anterior, ele não será destinado a indivíduos, como celebridades ou jornalistas.

Já a marca cinza é apenas para perfis de governos e políticos. Segundo a rede social, a ideia dos novos selos é facilitar a identificação das contas verdadeiras. Os dois selos não são pagos e o sistema de verificação seguirá os mesmos critérios atuais.