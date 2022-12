Desenhos criados por inteligência artificial viralizam; conheça o Lensa

As fotos criadas pelo Lensa são em diversos estilos e com diversos cenários (foto: Reprodução/ Lensa)

Criado em 2016, o Lensa é um aplicativo de edição de fotos que, há dois dias, lançou uma nova função: o Magic Avatars. A premissa é simples: a partir de selfies, a função cria avatares usando a inteligência artificial. A nova funcionalidade caiu no gosto do público e fez com que o aplicativo se tornasse um dos mais baixados nos sistemas Android e IOs. Além disso, as imagens se tornaram trend nas redes sociais.

Para criar os avatares, o Lensa precisa que você envie pelo menos 10 selfies. Em menos de 20 minutos, o aplicativo gera 50 avatares com o seu rosto. Vale lembrar que, para que as novas fotos tenham menos erros e maior semelhança com a vida real, o ideal é enviar o maior número de expressões e ângulos de rostos possíveis.

As novas imagens seguem temáticas, como “Sci-fi”, “Mystical”, “Stylish” e “Adventure”. O Lensa é pago e a assinatura custa R$ 10,90. Também é possível gerar os avatares sem assinatura, por R$ 22,90. A ferramenta oferece uma semana grátis de teste, mas somente para a edição de fotos, deixando de fora a função Magic Avatars.

Como criar seus avatares

Antes de mais nada, você precisa fazer o download do aplicativo na loja do seu celular. Depois, abra o Lensa e selecione a função Magic Avatars. A ferramenta vai pedir que você envie suas selfies. Você pode escolher entre 10 e 20 fotos da sua galeria do seu celular.

O aplicativo pede que você siga as seguintes regras:

Todas as fotos precisam ser da mesma pessoa, que deve estar sozinha na imagem;

Escolha selfies e retratos com fundos variados;

Tente usar imagens com várias expressões faciais e ângulos;

Use fotos com boa resolução;

Não escolha imagens com nudez;

Não envie fotos de crianças, o aplicativo só é permitido para adultos.

Em seguida, confirme o envio das fotos. O aplicativo vai te direcionar para a página de pagamento. Depois de pagar, você faz a confirmação e pronto: o Lensa começa a gerar os avatares. Após 20 minutos, você vai poder baixar e compartilhar suas novas fotos.