Agora você já pode mandar mensagem pelo whatsapp pra você mesmo

Função foi disponibilizada nesta segunda-feira (28/11) (foto: Reprodução/Denis Charlet) O Whatsapp liberou uma nova função, nesta segunda-feira (28/11), que permite que usuários enviem mensagens para eles mesmos. Uma solução para quem usava a função 'grupo' para guardar mensagens importantes.









Segundo o WhatsApp, o recurso começa a ser liberado hoje, chegando aos poucos para todos os usuários nas próximas semanas.





A função já está sendo testada desde o início de novembro e alguns usuários da versão beta do WhatsApp para Android já estavam usando a funcionalidade.

Como funcionará?

Ao tentar enviar uma mensagem via Whatsapp, o nome da pessoa aparecerá em destaque com a observação "Mensagens para mim". Basta tocar sobre ele e começar a enviar as mensagens para si.





Segundo o WhatsApp, o recurso traz a conveniência de poder enviar facilmente para si a sua "lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação". Outra possibilidade é transferir arquivos do WhatsApp Web para o celular e vice-versa.