WhatsApp passa a pedir autorização para acessar conta em outro celular

As três medidas pretendem reforçar a proteção de contas no WhatsApp (foto: Pixabay)

Para acessar a conta de WhatsApp em um novo aparelho, usuários precisarão aprovar o procedimento no smartphone antigo. A novidade visa alertar sobre tentativas não autorizadas de transferência do perfil a outro dispositivo e foi anunciada pela Meta nesta quinta-feira (13).

A transferência costuma ser a primeira etapa do golpe do WhatsApp clonado, em que terceiros conseguem entrar na conta da pessoa.

Atualmente, é preciso inserir um código de verificação enviado por SMS na hora de efetuar o novo login. No entanto, golpistas conseguem burlar o reconhecimento, fazendo contato com a vítima e simulando histórias para conseguir os caracteres de segurança do WhatsApp para prestar algum serviço.

A necessidade de autorização no celular anterior serve como mais uma etapa de proteção, de acordo com comunicado divulgado pelo aplicativo de mensagens.

O WhatsApp também diz ter reforçado a segurança contra programas maliciosos, que podem explorar o telefone sem autorização do dono. O aplicativo adicionou etapas de verificação automática para evitar acesso de desconhecidos além dos proprietários do celular.

A empresa também vai passar a informar se uma conversa é protegida por criptografia. Basta selecionar o contato desejado e clicar no botão "Criptografia". Já era possível confirmar essa medida de segurança, mas o aplicativo requeria a leitura de um QR Code.

As três medidas pretendem reforçar a proteção de contas no WhatsApp, segundo a Meta.

Leia: Restaurante de São Paulo usa ChatGPT como sommelier de vinhos

A empresa recomenda ainda que os usuários habilitem as opções de verificação em duas etapas e de backups protegidos com criptografia de ponta a ponta. A primeira se refere à habilitação de uma senha de seis caracteres para se conectar ao WhatsApp; a segunda, à proteção das conversas armazenadas na nuvem.

Nesta semana, o WhatsApp ainda anunciou outras novidades, como a liberação de um novo sistema de pagamento pelo aplicativo e a versão beta de um novo modo que permite conectar até quatro celulares a uma única conta.