BBC rejeita selo de 'mídia financiada pelo governo' no Twitter e cobra mudança a Elon Musk

(foto: Reprodução/Twitter)

A BBC está se opondo a um novo selo no Twitter que a descreve como "mídia financiada pelo governo" em sua conta principal.

A corporação entrou em contato com a rede social sobre a designação na conta @BBC para resolver o problema "o mais rápido possível".

"A BBC é, e sempre foi, independente. Somos financiados pelo público britânico através da taxa de licença de TV", disse. (Leia abaixo sobre o funcionamento da licence fee)

Elon Musk disse acreditar que a BBC era um dos veículos "menos tendenciosos".

Quando a BBC News destacou ao dono do Twitter que a corporação era financiada por uma taxa paga pelo contribuinte britânico, Musk respondeu em um e-mail, perguntando: "O selo do Twitter é preciso?"

Ele também pareceu sugerir que estava pensando em fornecer um selo que vinculasse a "fontes exatas de financiamento".

Não está claro se isso também se aplicaria a outros meios de comunicação.

Em um e-mail separado tentando esclarecer seus comentários anteriores, Musk escreveu: "Estamos visando a máxima transparência e precisão. Vincular a propriedade e a fonte de recursos provavelmente faz sentido. Acho que as organizações de mídia devem ser autoconscientes e não alegar falsamente a completa ausência de viés."



"Todas as organizações têm vieses, algumas obviamente muito mais do que outras. Devo observar que sigo a BBC News no Twitter, porque acho que está entre as menos tendenciosas."

Atualmente, taxa de licença de TV, conhecida como licence fee, é de 159 libras (cerca de R$ 1 mil) por ano — o pagamento é obrigatório para quem assiste ao vivo a qualquer canal por meio de um serviço de TV (aberta ou fechada) ou à programação ao vivo de serviços de streaming. O governo define o valor, mas a receita é destinada à BBC sem interferência governamental.

Embora a conta @BBC, que tem 2,2 milhões de seguidores, tenha recebido o selo, contas muito maiores associadas às notícias e à produção esportiva da BBC não estão sendo descritas da mesma maneira.

A conta compartilha principalmente atualizações sobre programas de TV, programas de rádio, podcasts e outros materiais não noticiosos produzidos pela BBC.

O selo leva a uma página no site de ajuda do Twitter que diz que "contas de mídia afiliadas ao estado" são definidas como "meios de comunicação nos quais o Estado exerce controle sobre o conteúdo editorial por meio de recursos financeiros, pressões políticas diretas ou indiretas e/ou controle sobre a produção e distribuição".

Como emissora nacional do Reino Unido, a BBC opera por meio de uma Carta Real acordada com o governo. A Carta da BBC afirma que a corporação "deve ser independente", particularmente sobre "as decisões editoriais e criativas, os horários e a maneira em que sua produção e serviços são fornecidos e na gestão de seus negócios".

A nova rotulagem do Twitter para a conta da BBC ocorre depois que a rede social fez o mesmo com o identificador da emissora pública americana NPR.

Inicialmente, a empresa de mídia social descreveu a NPR como "mídia afiliada ao Estado" — um selo dado a veículos como o RT da Rússia e o Xinhua News da China.

A designação foi posteriormente alterada para a mesma tag "mídia financiada pelo governo" agora aplicada à conta @BBC. A NPR disse que pararia de tuitar da conta, a menos que fosse feita a alteração.

A BBC arrecadou 3,8 bilhões de libras em 2022, respondendo por cerca de 71% da receita total da emissora de 5,3 bilhões de libras — o restante veio de atividades comerciais e outras, como doações, royalties e aluguel.

A BBC também recebe mais de 90 milhões de libras por ano do governo para apoiar o Serviço Mundial (departamento internacional, da qual a BBC News Brasil faz parte), que atende predominantemente audiências fora do Reino Unido.

A produção da emissora nacional também é paga por meio do trabalho de subsidiárias comerciais como a BBC Studios, bem como por meio de publicidade em serviços oferecidos ao público fora do Reino Unido.

Por lei, cada residência no Reino Unido deve pagar a licence fee (com algumas isenções) se:



assistir a programas ou gravá-los à medida que são exibidos em qualquer canal de TV

assistir a programas ao vivo ou transmiti-los em qualquer serviço de TV online - por exemplo, All 4, YouTube ou Amazon Prime Video

assistir a qualquer programa da BBC no BBC iPlayer ou baixá-los



A cobrança da licence fee e a execução do não pagamento são realizadas por empresas privadas contratadas pela corporação, não pelo governo do Reino Unido.

A evasão de licença de TV em si não é uma ofensa passível de prisão. No entanto, o não pagamento de uma multa, na sequência de uma condenação criminal, pode levar a um risco de prisão — "último recurso" se outros métodos de execução não forem bem-sucedidos.