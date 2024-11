Com um convite ao imaginário mediterrâneo, a ViX Paula Hermanny, marca de beachwear e resortwear, lança sua coleção de alto verão 2025, intitulada Sea Wanderer. Para a temporada, a marca traz um mix de peças com uma combinação única de matérias-primas inovadoras e design atemporal, ideal para a temporada de festas e férias.



A coleção se inspira nas cores e texturas da região. A alfaiataria resort ganha vida com a combinação de linho e organza, criando peças que transcendem as tendências passageiras. Paula Hermanny buscou matérias-primas inovadoras como lycra reciclada, destaque para o algodão 100% com bordados e relevos, além de organza, tricô, tule e crochê com brilho sutil. A laise, ícone da estética ViX, aparece em diversos recortes e padrões além da versão formato losango, feito pela primeira vez em biquínis.

A cartela de cores é uma fusão de tons quentes e frios. Neutros como off-white e bege contrastam com intensos verdes, azuis e vermelhos, enquanto os tons de laranja, rosa e amarelo trazem o toque vibrante da estação. Entre as estampas, destaque para o maxi floral e o “geométrico” com as quase listras, além de uma exclusiva que remete a pedras em estado bruto.



Nesta temporada a marca amplia sua linha Care e utiliza lycra reciclada de fios pré-consumo para a criação de novas estampas. Com esta linha, a label continua a oferecer peças de alta performance e qualidade, enquanto reduz seu impacto ambiental.



Outra novidade é o lançamento do modelo Beads, que desta vez foi produzido por mulheres formadas pela Casa ViX, uma incubadora de novos talentos que já graduou 70 alunas nas áreas de bordado e costura. Alguns desses talentos hoje integram a equipe de produção da marca, que atualmente cria duas mil peças por mês.

História

A ViX foi criada pela estilista capixaba Paula Hermanny há cerca de 20 anos quando percebeu uma oportunidade no mercado de moda praia dos Estados Unidos. Desde criança Paula já vivia no meio das costuras por influencia de suas duas avós, uma costureira e a outra espanhola, que também gostava muito de moda. Paula Hermanny se formou em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e se especializou em Business Marketing nos Estados Unidos.



Como morava em terras americanas, quando ia nas praias da Califórnia, percebeu um nicho de mercado e decidiu fazer, ela mesma, um biquíni que carregasse o melhor do nosso país de um jeito singular. Em modelagens adaptadas para o perfil americano, mas com propostas diferentes de tudo que havia por lá, valorizando com maestria a silhueta feminina, ela incluiu detalhes especiais em couro, tachas, bordados. Criou assim a própria marca de biquínis, e, no início dos anos 2000 fundou a ViX com foco na moda resort e praia. Os biquínis da marca entraram para a edição especial da Sport Illustrated e no catálogo da Victoria's Secrets. Rapidamente ela abriu duas lojas da ViX nos Estados Unidos, uma em Newport Beach, na Califórnia, e outra em Coral Gables, em Miami.



“Nossos produtos foram logo notados por publicações como Harper’s Bazaar, Vogue e Sports Illustrated”. Os primeiros best-sellers, a calcinha Ripple e Cheeky – com efeito “empina bumbum”, fizeram a marca reverberar no cenário internacional. Vestimos de Beyoncé a Kate Middleton, de Gisele Bündchen a Hailey Bieber, e conquistamos espaços importantes em multimarcas do peso de Saks, Harrods, Nordstrom, Bloomingdale’s e Net a Porter”, relembra.



A verdade é que, antes de tudo isso, o olhar de Paula já estava treinado pela convivência com suas avós, essenciais em sua iniciação no mundo da moda. Juanita, uma espanhola chique por natureza, passava meses na Europa e, ao voltar, dividia com a neta um mundo de ideias inspiradoras.



“Foi ela que me apresentou Chanel, Hermès, Courrèges.... Ela trazia revistas, e a minha outra avó, Izaura, uma costureira extremamente habilidosa, reproduzia aqueles looks pra mim. Desde pequena, em Vitória, minha cidade natal, eu usava mix and match e outras tendências que só via nessas páginas”.

Antenada com o meio ambiente e o mundo que nos cerca, Paula Hermanny tomou como premissa da empresa o compromisso de a ViX buscar por alternativas de menor impacto ambiental e iniciativas que contribuam para o desenvolvimento das comunidades onde está inserida.