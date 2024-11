O desenvolvimento da linha foi embasado no Projeto Dandara

A Natura dá um importante passo em sua trajetória de inovação e inclusão com o lançamento da linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju, já disponível on-line. Desenvolvida especialmente para atender às necessidades de peles pretas e pardas, a nova coleção combina tecnologia de ponta, pesquisa científica aprofundada e um olhar cuidadoso para a diversidade.

Ao todo, são cinco produtos que serão lançados pelo e-commerce da Natura. No início de 2025, eles também estarão disponíveis nas revistas das revendedoras.





O desenvolvimento da linha foi embasado no Projeto Dandara, um estudo psicossocial pioneiro que explorou dimensões do bem-estar de mulheres negras. Com fases qualitativas e quantitativas, o projeto ouviu mais de 2 mil mulheres em todo o Brasil e apontou desafios como hiperpigmentação e descamação acelerada, comuns em peles com maior concentração de melanina.





A linha foi testada em 120 tons de pele e conta com ingredientes como Niacinamida, que reduz marcas escurecidas, Pantenol, que acalma a pele, Óleo de Gergelim, que fortalece a barreira cutânea, além da Tecnologia Prebiótica, que garante hidratação contínua. "Esse lançamento nos permite revisitar e ressignificar aspectos da beleza com um olhar inovador e inclusivo. Estamos entregando algo que tem a cara e o coração do Brasil”, destaca Tatiana Ponce, vice-presidente de Marca e Inovação da Natura.

A linha foi testada em 120 tons de pele e conta com ingredientes como Niacinamida Divulgação





Diversidade em foco





Aline Lima, Head de Diversidade da Natura, reforça que a iniciativa não é apenas sobre beleza, mas sobre representatividade. "Estamos construindo uma era em que celebrar a diversidade é um ponto central de tudo o que fazemos. Queremos criar produtos que respeitem as especificidades das peles pretas e pardas e que empoderem nossos consumidores a abraçar sua identidade com orgulho”, defende.





Esse compromisso se reflete também na escolha do perfumista Jerry Padoly, negro e de origem franco-caribenha, para desenvolver as fragrâncias da linha, inspirado pela cultura afro-brasileira. “A gente chamou pessoas especializadas em diversos aspectos, desde cosmética à comunicação, para cocriar. Acho que essa tem sido a nossa trajetória de muito aprendizado, uma jornada que a gente se conecta, se propõe e se compromete a evoluir”, destaca Lima.

Conheça a linha

Os itens da linha foram desenvolvidos para atender aspectos específicos da pele negra. “A pele rica em melanina tem uma tendência a ressecamento maior porque ela acumula mais pele morta em cima da camada, dando aquela aparência mais acinzentada, uma sensação craquelada de uma pele que não está bem tratada. Ela precisa de uma proteção extra e ela precisa de uma autoesfoliação”, descreve Ponce.





Veja um pouco de cada um:





Esfoliante Nutritivo Suavizante: com textura cremosa e fórmula emoliente que combina Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E com micropartículas de sementes de damasco, elimina as impurezas e esfolia a pele sem agredir, auxiliando na prevenção de pelos encravados; Óleo em Creme Ultranutritivo Restaurador: Com textura surpreendente que derrete na pele, reforça a barreira de proteção e promove um brilho radiante. Sua fórmula, que combina Óleo de gergelim, Niacinamida e Pantenol com a Tecnologia Prebiótica, uniformiza a textura a pele e ajuda no reparo de áreas mais ressecadas e na redução da aparência de estrias, além de entregar 72 horas de hidratação intensa; Manteiga Uniformizadora de Tom: Com textura cremosa e amanteigada, fortalece a barreira cutânea em apenas duas semanas de uso. Garante um filme protetor às áreas de maior ressecamento, como cotovelos e joelhos, enquanto restaura a luminosidade da pele. Sua fórmula reduz em 64% a produção de radicais livres e ajuda a recuperar a uniformidade do tom da pele, além de acelerar a renovação celular, deixando-a visivelmente mais uniforme e radiante; Creme Corporal Nutrição Radiante: nutre até 2x mais e protege sua pele das agressões do dia a dia com efeito uniformizador, promovido pela Niacinamida presente em sua formulação. Proporciona o dobro de hidratação imediata para sua pele, mantendo-a hidratada por até 72 horas. Pele restaurada em apenas 2 semanas, radiante e com brilho; Geleia Iluminadora Corporal: com partículas acobreadas que promovem brilho elegante para uma pele instantaneamente iluminada, a Geleia Iluminadora Jambo Rosa e Flor de Caju promove “efeito glow”, enquanto hidrata profundamente a pele com Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E. Entrega 72h de hidratação, sendo também capaz de potencializar a hidratação do Creme Corporal Nutrição Radiante, quando usado de maneira combinada.





Para a Natura, a nova linha representa um avanço significativo. "A ideia é superar a expectativa, indo além da funcionalidade e proporcionando uma experiência sensorial transformadora”, afirma Ponce.





Compromisso com a inclusão





Desde 2022, a Natura vem consolidando um Compromisso Antirracista, com metas como atingir 40% de colaboradores negros até 2025. Além disso, a empresa fomenta iniciativas como o programa de trainee CorageNatura, que destina 70% das vagas a pessoas pretas e pardas, e promove ações afirmativas em processos seletivos.





Para Lima, o trabalho é contínuo. "Incluir não é apenas trazer para dentro, mas é garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. A linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju é um reflexo direto desse compromisso”, salienta.