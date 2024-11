Black Friday ou Natal? Quando chegou ao Brasil, a data era vista como concorrente ao Natal. Com o passar dos anos, a Black Friday se tornou uma aliada dos consumidores, principalmente aqueles que têm costume de antecipar suas compras natalinas. Assim, a data surgida em 1869, nos Estados Unidos, e importada para o Brasil em 2010, inicialmente de forma online, está consolidada em nosso calendário e não para de crescer. O problema é que cresce também as críticas de consumidores mais atentos, que alegam a prática de "preços maquiados". Ou seja: que os reajustes nos preços das mercadorias também estão sendo antecipados, para depois se aplicar descontos.



Apesar das desconfianças, até o dia 29 de novembro, data da Black Friday, o mercado deve atingir a marca de R$9,3 bilhões. Nas vitrines, os anúncios da Back Friday e do Natal se fundem, o que aumenta o desejo de compra. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) trabalha com projeção de R$ 7,93 bilhões de faturamento, com ticket médio de R$ 738. Em 2023, o ticket médio foi de R$ 705. Já em Belo Horizonte, pesquisa da Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) confirma o clima de otimismo. De acordo com as projeções, o faturamento local deve alcançar R$ 2,08 bilhões, o que representa leve aumento de 0,42% em relação ao ano anterior. O estudo da (CDL/BH) revela que 88% dos comerciantes apostam em movimento igual ou melhor do que de 2023.



O presidente da CDL/BH, Marcelo Souza e Silva, destaca que "a Black Friday está cada vez mais consolidada no calendário do varejo brasileiro". Marcelo entende que o comportamento de compra na Black Friday é diferente de outras datas comemorativas, o que eleva o otimismo. A pesquisa indica que 91,7% deles estão mantendo ou reforçando seus estoques.



"Os lojistas se preparam de forma distinta nesta data. Eles focam em oferecer preços atrativos, com bons descontos e facilidade de pagamento. A Black Friday é a primeira data de compras do Natal, afinal, está a menos de um mês das festas natalinas. Além disso, é realizada junto ao pagamento do 13° salário e, para a maioria dos consumidores, é a oportunidade de adquirir um bem de maior valor agregado".



Ainda de acordo com a pesquisa, o ticket médio de compras esperado na capital é de R$ 363,70, podendo chegar a R$ 667,40, já que os consumidores devem adquirir até dois itens. O cartão de crédito é apontado como o meio de pagamento preferido, com 65% dos empresários prevendo parcelamentos em até cinco vezes. Os produtos mais procurados, segundo as expectativas dos comerciantes, serão roupas (54,3%), calçados (13,8%), móveis (12,1%), itens de decoração (6,9%) e brinquedos (6%).



Os comerciantes devem criar suas estratégias de venda pensando além apenas do tradicional desconto. Desenvolver uma boa campanha é fundamental para o sucesso na corrida por clientes. Focar apenas em preço e produto, já não é mais eficaz. Os consumidores buscam valores agregadores. Daí a necessidade de campanhas que consigam influenciar o cliente com narrativas que possam fortalecer sua conexão com produtos e marcas. O consumidor quer viver uma experiência de compra, quer se sentir relevante no processo, entender que sua tonada de decisão foi a melhor possível. E isso exige também muita transparência em todo o processo.



É importante conhecer o perfil do cliente, para manter perder o foco da campanha. A pesquisa da CDL/BH mostra que as principais estratégias adotadas por lojistas incluem forte divulgação de produtos (94,5%), grandes descontos (89,1%), facilidades de pagamento (54,5%), uso intensivo das redes sociais, com o Instagram liderando (93,1%), seguido pelo WhatsApp (86,2%) e Facebook (43,1%).

Apesar do otimismo geral, 16,6% dos lojistas entrevistados não participarão da Black Friday este ano, e 25,1% nunca participaram. Entre os motivos citados estão a percepção de que a data não traz resultados (32,5%) e a preferência por manter preços justos durante todo o ano (20,5%).



O presidente da CDL/BH avalia que "alguns lojistas enfrentam dificuldades com a data ou, ainda, não enxergam possibilidades de ganhos. O ideal é que cada comerciante entenda sua realidade, conheça seu consumidor e, a partir disso, adapte a data para seu negócio. Hoje, a data é o maior evento de consumo do planeta e precisa ser aproveitada ao máximo", destaca Marcelo Souza e Silva.



Na perspectiva dos comerciantes, os produtos com maior saída devem ser roupas (54,3%), calçados (13,8%), móveis (12,1%), itens de decoração (6,9%) e brinquedos (6%). A CDL/BH ouviu 200 comerciantes da capital mineira entre os dias 1° e 22 de outubro. Supondo a aleatoriedade da amostra, a margem de confiança é de 95% e erro máximo de 6,9%.

Briefing

SALADA NO AR

O SBT/Alterosa, em parceria com a Hellmann`s, lançou o reality show inédito que irá escolher a melhor salada de maionese do Brasil. O prêmio para o vencedor será de R$10 mil. A estreia foi sexta-feira, no programa Chega Mais, com 10 famílias na disputa. Serão seis episódios, que irão apresentar as histórias de família dos participantes dentro da competição culinária. Além do prêmio em dinheiro, a família campeã terá um ano de Hellmann's grátis. O Reality é apresentado por Regina Volpato.

CAMPANHA

O reality integra a campanha "Com Hellmann's, o domingo fica tudo de bom", lançada pela marca em outubro. A campanha faz um paralelo entre a tradição brasileira de combinar os almoços de domingos e as saladas de maioneses. O vídeo reúne personagens com "Domingos" no nome

ou sobrenome e são os verdadeiros especialistas desse dia.

GERAÇÃO CHIQUITITAS

O SBT/Alterosa está convidando os fãs da primeira versão de Chiquititas, novela exibida pela emissora em 1997, para um encontro, que reunirá atores do elenco original da trama. Com o nome de Geração Chiquititas, o especial será gravado no dia 7 de dezembro e deve ir ao ar no +SBT, plataforma de streaming da emissora.

STREAMING

Um formulário está disponibilizado no site da emissora, para que os fãs preencham e se inscrevam para tentar participar da gravação. O encontro é também uma estratégia de divulgar o conteúdo da plataforma de streaming da emissora. A versão original de Chiquititas deve ser, em breve, disponibilizada no serviço. A novela, que foi produzida em conjunto com a emissora argentina Telefé, estreou em 1997 e, com diferentes temporadas e fases, permaneceu no ar até 2001.

ESPM EM BH

A ESPM, escola de marketing e inovação, em parceria com o SINAPRO-MG (Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais), promoveu o primeiro ESPM Day na cidade. O evento marca a chegada da ESPM a Belo Horizonte, com o anúncio dos dois primeiros cursos estratégicos para a capital mineira: Leadership Academy e Marketing de Alta Performance Avançado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Pelo terceiro, o MOL Impacto, empresa dedicada a questão da responsabilidade social, divulga o Guia MOL de Produtos Sociais. O ranking se refere aos produtos criativos em 2023, com a avaliação de 66 diferentes iniciativas, considerando a criatividade e maneira como as empresas propuseram algum tipo de solução ligada ao impacto comunitário e social.