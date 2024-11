O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, cidade da região metropolitana de BH, comemora seu crescimento de público no último trimestre de 2024. A maior visibilidade do local é resultado de uma consistente estratégia de posicionamento de marca e mídia. Além disso, o instituto agregou valores importantes ao seu patrimônio, como a inauguração do hotel Clara Arte - Clara Resort Inhotim. O hotel contribuiu para o aumento do número de visitantes e, consequentemente, para o desenvolvimento da economia da cidade.



O maior museu a céu aberto da América Latina está prestes a estabelecer novo recorde de visitantes em 2024, com previsão de alcançar a marca de 350 mil este ano, superando os 323.313 mil do ano passado. Inhotim é um museu de arte contemporânea e jardim botânico que já recebeu mais de 4,3 milhões de visitas desde sua abertura em 2006.



O projeto de expansão de mídia iniciado em 2024 apresentou uma série de exposições que destacaram a conexão entre arte, natureza, corpo e política. Entre as exposições mais importantes, descaram-se "Homo sapiens sapiens" (2005), de Pipilotti Rist. Essa obra imersiva foi filmada no Inhotim há 20 anos e só agora foi apresentada no museu. Já a exposição "Apenas depois da chuva' (2024), de Rebeca Carapiá, instalou uma escultórica composta por 20 peças de aproximadamente cinco metros cada. Outro destaque foi "Tangolomango" (2024), de Rivane Neuenschwander: uma mostra individual que reúne obras em diversas linguagens, como pintura, fotografia, instalação e vídeo.



A exposição "Tangolomango" foi particularmente elogiada por sua abordagem inovadora e pela curadoria de Júlia Rebouças, Beatriz Lemos e Douglas de Freitas. As exposições também foram fundamentais para tornar a programação mais intensa. Além de atrair visitantes, gerou outros eventos, tais como conferências, visitas temáticas e oficinas.



O instituto investiu significativamente em sua estratégia de mídia para aumentar a visibilidade e atrair mais visitantes. O investimento foi destinado às campanhas publicitárias em diferentes plataformas, formação de parcerias com influenciadores e criação de conteúdos digitais que mostram a diversidade oferecida pelo museu. O instituto recebeu aporte de R$ 400 milhões nos dez anos. Metade dos recursos veio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), revertidos na aplicação dos projetos educativos, entrada franca em determinados dias e incentivo ao turismo e à economia local.



A concentração no marketing, redes sociais, propaganda e publicidade trouxeram mais visibilidade e mais visitantes. A instituição lançou campanhas publicitárias tradicionais, como anúncios em jornais, revistas e outdoors, além de marcar presença em eventos e feiras culturais para apresentar seus atrativos.



Inhotim possui 140 hectares, que abrigam 4,3 mil espécies de plantas de diferentes continentes e conta também com acervo artístico composto por esculturas, instalações, fotografias, pinturas e muitos outros suportes de grandes nomes da arte contemporânea nacional e internacional. O local ainda oferece 24 galerias, sendo 18 permanentes - dedicadas a artistas - e seis temporárias, que acolhem exposições coletivas ou monográficas, além de obras comissionadas. Os espaços permanentes contam com mais de 500 trabalhos em exposição, de 56 artistas, representando 18 países.



Assim, com todos esses esforços, Inhotim espera manter sua curva de crescimento para alcançar 400 mil visitantes a cada ano. O instituto trabalha para ampliar investimentos em mídia e marketing como pilares fundamentais para se consolidar como um dos maiores museus ao ar livre da América Latina.

Briefing

POLÊMICA

A Bola de Ouro, premiação francesa mais cobiçada do planeta entre os atletas de futebol, não ficou com o brasileiro Vinicius Jr. O jogador do Real Madrid era favorito, mas o eleito foi Rodri, jogador do Manchester City. Antes mesmo da cerimônia, o Real Madrid desistiu de comparecer ao evento quando soube que Vini Jr não seria premiado.

APOIO

Após o evento, publicações de jogadores, atletas de outros esportes, artistas e jornalistas destacavam que a escolha teria sido injusta. As marcas que patrocinam o jogador também se manifestaram em apoio ao brasileiro, reforçando seu talento e sua luta no combate ao racismo. A Unilever, por exemplo, postou animação com a trajetória do jogador, com números de jogos, minutos jogados e outros dados que compõem a carreira de Vini Jr. O assunto ainda vai render muito.

ONDA POSITIVA

A campanha Life's Good, da marca LG, chega com uma proposta de espalhar uma mensagem de otimismo e positividade ao redor do mundo. O conteúdo incentiva as pessoas a compartilharem suas próprias histórias de superação e celebração. Com ações no ambiente digital e real, a empresa propõe transformar o otimismo em movimento global, incentivando seus consumidores a celebrarem os pequenos e grandes momentos que fazem a vida valer a pena.

FINGER HEART

Para incentivar as pessoas, a LG promove um desafio global nas redes sociais que estimula o uso das hashtags #LifesGood e #OptimismYourFeed no TikTok e no Instagram. A ideia é que cada pessoa contribua para criar um ambiente digital mais inspirador, postando momentos de felicidade e boas memórias. O gesto simples de fazer o "finger heart" - formar o mini coração com o polegar e o indicador - é o símbolo do desafio, inspirando milhares de usuários ao redor do mundo a espalharem otimismo.

KAKÁ

Apenas nas primeiras semanas, a playlist 'Optimism Your Feed' alcançou 1,2 bilhão de visualizações, provando o poder de uma abordagem positiva em um universo digital cada vez mais saturado. Um dos destaques da campanha é a presença de Kaká, ex-jogador de futebol da seleção brasileira, como o novo embaixador global da marca.

SECOM

A Secom - Secretaria de Comunicação do Governo de Minas confirmou as agências vencedoras da Licitação aberta em 2023: Filadélfia, Perfil252, Nacional, Cálix e Oro. A concorrência envolveu 22 agências de Minas e outros estados, que disputaram a verba anual de R$ 147 milhões.