Inspirada na atmosfera mágica do pôr do sol, quando o céu se pinta com cores variadas, a Charth desenvolveu sua coleção verão 2025 intitulada "Soir". Imersa na essência poética do entardecer, capturando a beleza desse momento único, as peças foram elaboradas para transmitir calma e elegância e a energia solar. Outro ponto de inspiração para a linha foi a Riviera Francesa, região que possui uma conexão vibrante com o sol.

"Como ponto de partida para todas as nossas coleções, voltamos o olhar para uma mulher dedicada e apaixonada, que celebra os pequenos prazeres da vida, com coragem e fervor. Ela é um reflexo da própria alma solar, envolta em energia e autenticidade", explica Nastácia Schacht, fundadora e diretora-criativa da marca mineira.



Destacam-se os vestidos fluidos com cores que evocam o jogo de luzes no céu, peças leves para a transição do dia para a noite e bordados que capturam o brilho sutil do sol se pondo. A paleta de cores expressa a suavidade do entardecer, desde o rosa pálido do crepúsculo até o verde suave que se forma quando o sol se encontra com o mar, culminando no azul suave da transição para a noite.



O ponto alto da temporada é a alfaiataria repaginada, que traz um toque sofisticado e elegante, com recortes ondulados que imitam formas orgânicas da natureza. Peças com pespontos manuais adicionam uma dimensão natural e leve ao visual. "Essa combinação de elementos, formas e cores ajuda a construir a narrativa da coleção, onde a fluidez e as transparências acentuam a leveza e a feminilidade, enquanto os bordados feitos à mão e as peças em crochê conferem um toque artesanal e exclusivo a cada criação", complementa Nastácia.



Novidades

A Charth lançou duas granes novidades. A primeira foi a abertura da loja, no DiamondMall, reforçando a expansão da grife focada no mercado de luxo. Desde sua fundação, a empresa tem investido em um modelo de experiência que valoriza a proximidade com suas clientes e propõe uma interação que vai além das coleções de roupas. O novo espaço é um símbolo desse posicionamento, com elegância e conforto.



A segunda, o lançamento do seu outono inverno 25, inspirado no mistério e sofisticação dos hotéis, com uma coleção envolvente que eleva o ordinário em extraordinário. O desfile foi em São Paulo e a coleção intitulada "The C" traduz em peças elegância, conforto, exclusividade e reflete a essência da alta-costura contemporânea. A coleção traz uma seleção de materiais nobres, como lãs premium, couro legítimo, crochê artesanal, o refinado crepe de acetato e cria silhuetas que conversam com a modernidade sem perder a atemporalidade. Cada look é pensado para ser versátil e que se adapte de momentos íntimos a ocasiões exuberantes.



A paleta de cores reflete a atmosfera dos hotéis mais sofisticados do mundo. Tons como o profundo Cabernet, o caloroso Chocolate, o relaxante verde Garden, e o elegante Midnight Blue capturam a essência de um universo requintado, enquanto o clássico preto que permeia a coleção, garante um toque de atemporalidade. Além das cores, os detalhes luxuosos são outro ponto alto: botões banhados a ouro, bordados de paetês e franjas de pedrarias dão movimento e brilho às peças e celebram o glamour e o cuidado artesanal que definem a Charth.