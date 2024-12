Uma das marcas mais conhecidas quando o assunto é maquiagem baratinha é a Max Love. Cada vez mais, a empresa vem refinando seus produtos, entregando bons resultados a um preço acessível. É o caso da “Rainha das Bases”, que a reportagem do Estado de Minas testou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Com a promessa de alta cobertura e 12 horas de duração, ela se destaca como uma excelente opção para quem busca uma base de longa duração, com acabamento matte, que resista ao suor e à água, e no precinho.

Na prática





A embalagem da base é prática, mas a marca oferece diferentes tipos de embalagem para o mesmo produto, o que pode causar confusão para quem está comprando. Ao todo, são 18 cores, uma boa variedade para diferentes tonalidades de pele. No entanto, vale ressaltar que alguns tons são bastante semelhantes entre si, o que pode causar certa dificuldade na hora da escolha. Além disso, há uma lacuna entre alguns tons, o que pode tornar mais difícil encontrar o tom perfeito para peles intermediárias. Outro ponto importante é que a cor da base pode variar um pouco após a secagem, o que exige um pouco de cuidado na escolha do tom ao comprá-la, especialmente quando não se tem a opção de testar a base no rosto.





O cheiro da base é algo que pode não agradar a todos. Ela possui um aroma que lembra tinta, o que pode ser um ponto negativo, especialmente para quem tem sensibilidade a fragrâncias fortes. Contudo, o cheiro desaparece logo após a aplicação, não interferindo no uso diário.





A 'Rainha das Bases' tem uma textura cremosa que facilita a aplicação e proporciona uma cobertura alta, ideal para quem busca uma pele uniforme, sem imperfeições. A base se espalha facilmente, cobrindo manchas e pequenas imperfeições com facilidade. Seu acabamento matte é uma vantagem para quem tem pele oleosa, pois controla o brilho ao longo do dia, proporcionando uma pele com aspecto mais aveludado.





A promessa de 12 horas de duração é cumprida com louvor. A base tem excelente resistência à água e ao suor, o que a torna uma ótima escolha para quem busca um produto duradouro, seja para o dia a dia, eventos ou até mesmo para condições mais exigentes de calor e umidade. Mesmo em dias mais quentes ou em ambientes com alta umidade, a base mantém sua cobertura intacta por várias horas.





Análise da fórmula

A fórmula da 'Rainha das Bases' é bem estruturada, combinando ingredientes que garantem uma cobertura impecável, longa duração e resistência à água e ao suor. Entre os ingredientes mais importantes, temos:





Cyclopentasiloxane e Dimethicone: são silicones que oferecem uma aplicação suave e ajudam a controlar a oleosidade da pele, proporcionando um acabamento aveludado e duradouro. Esses silicones também contribuem para a resistência da base, mantendo-a no lugar por mais tempo.





Trimethylsiloxysilicate: este polímero silicone cria uma camada durável sobre a pele, protegendo a base e garantindo que ela resista ao suor e à água. Isso contribui para a alta durabilidade da base, permitindo que ela dure por até 12 horas.





Magnesium Stearate e Kaolin: são ingredientes que ajudam a controlar a oleosidade e garantir um acabamento matte. O kaolin é uma argila que absorve o excesso de óleo, evitando que a base fique brilhante ao longo do dia, o que é especialmente útil para quem tem pele oleosa.





Polymethyl Methacrylate: este ingrediente melhora a textura da base e ajuda a suavizar a aparência de poros e imperfeições, dando à pele um acabamento mais uniforme e com um toque aveludado.





Butylene Glycol e Glycerin: São umectantes que ajudam a manter a pele hidratada durante o uso da base, evitando que ela resseque ou fique desconfortável, mesmo após várias horas de aplicação.





Phenoxyethanol e Ethylhexylglycerin: são conservantes que garantem a estabilidade do produto e evitam o crescimento de microrganismos, garantindo que a base seja segura para o uso diário.





Vale a pena?





A 'Rainha das Bases' da Max Love é uma excelente opção para quem busca uma base de alta cobertura, longa duração e acabamento matte, com uma fórmula que oferece resistência à água e ao suor. A base tem uma boa variedade de tons, embora alguns possam ser bastante similares, e exige um pouco de atenção na escolha da cor devido à variação que pode ocorrer após a secagem.





Com um preço super acessível, ela se destaca como uma das melhores opções de base para quem não quer comprometer a qualidade, mas precisa de uma alternativa mais barata. A formulação é bem equilibrada, garantindo o conforto da pele durante o uso, além de manter a base intacta ao longo do dia.





Em resumo, a 'Rainha das Bases' é um verdadeiro acerto da Max Love, oferecendo tudo o que se espera de uma base de qualidade por um preço muito acessível. Se você está buscando uma base de alta cobertura e durabilidade, essa é uma excelente escolha!