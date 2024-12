“A cereja que faltava no seu bolo”. É assim que O Boticário anunciou sua nova linha de produtos, lançados às vésperas do Natal. Inspirados na sensualidade e feminilidade da cereja, três produtos de Make B são ótimas opções para presentear ou mimar os amantes de maquiagem.

Trata-se de um batom vermelho, um gloss de mesmo tom e uma paleta multifuncional com 51 tons, que permitem montar looks clássicos, neutros e até ousados e vibrantes. Ao todo, são 34 cores de sombras para olhos, com três tipos de acabamento (mate, acetinado e super brilho), um primer para olhos, um gel que transforma sombra em delineador, três iluminadores, três blushes e nove escultores (contorno e bronzer).

O Estado de Minas testou a novidade e conta os principais pontos para você decidir se vale a pena levá-la para sua coleção.



Para presentear



Logo de cara, precisamos destacar que a embalagem é para impressionar. Com um design sofisticado, a paleta tem acabamento brilhoso na “capa” e uma abertura que parece uma janela.

Um elástico vermelho completa a experiência, como se usar a paleta se assemelhe ao momento de abrir um presente.

Ao abrir, a paleta se desdobra, revelando três partes: as duas laterais com os produtos para olhos e a parte central com os produtos de rosto. Dá para perceber que a paleta reúne diversas texturas, com blushes e escultores cremosos e em pó.

As 51 cores são bastante pigmentadas e funcionam em diversos tons de pele, com opções para pessoas de pele negra retinta. Já para quem tem pele muito clara, o melhor é aplicar os produtos de rosto com a mão leve, já que são muito pigmentados.

Os tons de blush são puxados para o rosa e rosa queimado, enquanto os tons de iluminador variam entre o dourado e o champanhe – ótimas opções para as festas de fim de ano. Já os escultores tem subtom quente, o que pode não agradar todo mundo, mas conversam com a maior parte dos produtos de bronzer e contorno no mercado.

A variação de tons faz com que a paleta seja uma boa opção para maquiadores, já que é versátil e serve para pessoas com diversos tons de pele. Mas, para quem não é tão familiarizado com a técnica, também é uma boa opção, já que é fácil para aplicar e esfumar e permite várias combinações fáceis.

Formulação

A fórmula da paleta de maquiagem Make B. Cereja Rouge combina alta performance e sofisticação, destacando-se pela textura suave, excelente pigmentação e ingredientes que garantem fixação e durabilidade, como mica, dimeticona e óxidos de ferro. Conservantes como fenoxietanol e etilexilglicerina oferecem segurança, enquanto o acetato de tocoferila (vitamina E) e o extrato de Carica papaya adicionam propriedades antioxidantes e hidratantes.

Entretanto, alguns componentes, como o fenoxietanol e corantes sintéticos (exemplo: vermelho Allura 129), podem causar irritação em peles sensíveis. Derivados de petróleo, como parafina e petrolatos, levantam preocupações ambientais.

A fórmula é versátil e ideal para quem busca performance, mas consumidores com pele sensível ou preocupados com sustentabilidade devem avaliar a composição com atenção. Com ajustes, o produto pode atender melhor às demandas de um público mais consciente.

O produto não é testado em animais, tendo o selo Cruelty Free.



E o preço?



A paleta, de 73,8 gramas, é vendida a R$ 289,90 – cerca de R$ 5,70 por cor ou R$ 3,92 por grama. Apesar de o preço parecer alto, ele é mais em conta que outras paletas da marca, como a Real Hype, também da linha Make B, que possui 56 tons e 38,4g.

