Já foi abordada por alguém querendo saber qual perfume você usa? Agradeça esse poder sedutor ao perfumista. Talento, sensibilidade, intuição, profundo conhecimento, técnica apurada e uma vida de estudos. Esses são os requisitos básicos para os artistas que criam fragrâncias. E temos no Brasil um dos melhores, Cesar Veiga, perfumista do O Boticário há 28 anos, responsável pela criação das principais fragrâncias da marca, entre elas o Malbec, considerado o sexto melhor perfume do mundo em termos de qualidade. Artista nato e amante da química, o rapaz que escolheu como curso farmácia encontrou na perfumaria suas duas paixões e, como mesmo diz, faz esculturas invisíveis no ar. Eles esteve em BH para lançar o perfume Lilly e parou para conversar com o caderno Feminino & Masculino.

Como é criar o abstrato?

É preciso ter uma veia artística forte, profundo conhecimento de química. Estudar mais 10 anos para conhecer e identificar os mais de três mil ingredientes e saber exatamente a combinação deles, porque pode ser um desastre. E continuar estudando e praticando o resto da vida. É como aprender um instrumento ou ser um atleta, tem que praticar todos os dias para atingir a perfeição. Usamos 90% de sensibilidade na perfumaria. É diferente do trabalho que é 90% suor e 10% criatividade. A arte me abriu os olhos para ver os detalhes da vida e a perfumaria, através do olfato, que é invisível, é uma escultura do ar. Eu faço esculturas invisíveis no ar. Isso me completou.

O marketing é que define a linha da essência?

Não, ele traça o perfil do consumidor, o marketing me diz quem quer atingir, se é uma mulher independente, um homem esportista ou um executivo. Com esse briefing, sei para onde devo ir, qual o perfil, o que o consumidor não quer, o que ele não gosta. Por exemplo: não pode ser doce, não pode ser forte, não pode ser invasivo, isso me dá o norte para a criação, tem que ser leve, com menos construção, mas com boa durabilidade. Como perfumista, tenho que interpretar o desejo e preciso de uma equipe que conheça o consumidor e me traga informações de mercado para me dar insumos.

Qual o percentual de acerto?

São 28 anos de profissão. Depois que criamos a fragrância, ela vai para avaliação do marketing e do consumidor por meio de pesquisas qualitativas. E eles nos dão retorno. Não sou só eu, temos outros perfumistas e vamos conversando e trocando ideias ao longo da criação. Mas, antes de você começar na profissão, passa por um longo processo de preparação psicológica para aprender a ter desprendimento, para entender que sempre dá para melhorar. Somos artistas que temos que contar uma história e para isso somos preparados para ouvir o “não gostei”.

Não tem problema ter uma criação rejeitada?

Não. Quanto mais velho é o perfumista, mais assertivo ele é. Nesta profissão, ganhamos com o tempo. Recebemos muito mais “nãos” do que “sins”, porque estamos tocando a sensibilidade das pessoas e temos que estar preparados para isso. Não é o que eu quero, é o que o consumidor quer.

Alguma vez já fez alguma fragrância que amou e não foi aprovada?

Sim, a gente tem os queridinhos. E a aprovação ou não, no caso do Boticário, é pelo fato de não ser o que o consumidor quer. Temos uma galeria onde guardamos tudo o que criamos, que foi testado e o consumidor não está pronto para a fragrância naquele momento. Temos mais de três mil fórmulas devidamente mapeadas, planilhadas e catalogadas por tons, notas principais, secundárias etc. Quando tem um outro projeto, para um outro público, recorremos a essa galeria e talvez tenha algo para revisitarmos, para ser um ponto de partida. Para este novo consumidor, talvez, seja colocar um pouco mais de frescor e fique perfeito.

Como são as notas das fragrâncias?

As notas, que chamamos de famílias, são: a mais fresca, como o cítrico, aromático, que é a de entrada, por ser a primeira que sentimos; a família floral e especiarias, que são as notas que sentimos no meio; tem a família amadeirada e, por último, a mais pesada, que é o Chipre e os orientais. A imagem de base do perfume são as amadeiradas, cedro, âmbar, baunilha, são os que ficam ao final.

Qual é a duração de cada uma dessas notas?

Primeiro, temos que desconstruir uma imagem errada difundida leigamente. Não se usa fixador em perfume, colônia, body splash etc. Fixador é para piso, azulejo, porcelanato, fórmica etc. É a combinação de fragrâncias que determina a duração do perfume. Depende, mas, em média, um splash dura de 3h a 6h, um desodorante colônia, de 6h a 8h, um Eau de Perfum, de 10h a 12h, mas não adianta só durar, tem que ter intensidade e harmonia. Por isso, o Eau de Perfume é mais caro, porque recebe mais ingredientes refinados, mais notas pesadas, para durar mais, porque tenho que entregar pelo menos 10h.

Quantos ingredientes são usados para se fazer um bom perfume?

Cerca de 120 ingredientes ou até mais. Agora, estamos em uma tendência mundial mais minimalista e os perfumistas do mundo todo estão usando em média 60 ingredientes. Até com 30 é possível fazer um bom perfume. Vamos combinando e equilibrando por fases e, como já disse anteriormente, é preciso muita técnica e muito conhecimento de cheiros. Eu mesclo as famílias. Se quero fazer uma fragrância mais forte, vou usar muito mais notas de fundo como baunilha, sândalo, que são mais pesadas, cremosas e menos notas de saída, porque aquele produto pede mais isso. Mas, se eu quero uma fragrância para verão, vou usar muito mais notas frescas e poucas notas de fundo, porque preciso de frescor. É como se fosse um equalizador de som no qual vou aumentando o grave conforme quero modular a história daquela fragrância, o sentimento que eu quero passar. Então uso mais essas notas orientais pesadas e a nota de cabeça deixo muito pequena, porque só preciso dela para se apresentar, mas o enredo do perfume é pesado. Se quero mais leve, ponho pouca nota de base só para segurar um pouquinho, para dar um balanço. Porque eu também preciso que essa fragrância dure.

Você disse que o Malbec está muito bem cotado.

Sim, ele é a sexta melhor fragrância no mundo, em termos de qualidade. Não que seja a mais vendida, porque O Boticário não é vendido no mundo todo, mas várias perfumarias tentam copiar o Malbec e não conseguem. No Brasil é a mais vendida, é o top seller há mais de 15 anos, pois entrega uma qualidade por um preço justo.