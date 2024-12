Juliana Vasconcellos coleciona prêmios, seu trabalho como arquiteta e designer está presente na mídia nacional e internacional, mas nada disto aconteceu por geração espontânea. Prestes a completar 20 anos de carreira, o status é fruto de um movimento constante, um desejo de ir além e ocupar um espaço de destaque na profissão que escolheu.



Tudo isto poderá se tornar mais relevante agora com o apoio do C6 Bank, o que significa uma reviravolta no negócio, trazendo oportunidades de crescimento e de uma nova dinâmica de mercado. “O momento é marcante. Mudamos o nome da empresa para Vasconcellos Studio, estamos reformulando o site e, com isto, lançando o e-commerce, além de entrar em uma etapa mais colaborativa na qual minha equipe terá uma participação maior no processo criativo. Atuaremos como um time sob minha coordenação”, explica a arquiteta.



Para anunciar a boa nova, ela brindou clientes, fornecedores e imprensa com um jantar especial, no Museu Abílio Barreto, com menu criado especialmente pelo chef Léo Paixão. Além disto, uma exposição, no andar de baixo, apresentava algumas peças icônicas de sua produção moveleira, como as cadeiras Girafa e Confetti, a poltrona Trapézio, o banco Juta – que são conhecidos nos círculos mais fechados da arte, restritos a colecionadores, galerias, museus. O que poderá ser ampliado daqui para a frente.

Segundo ela, a parceria se deve ao fato de a instituição financeira estar interessada em patrocinar empreendedores. “Eles têm um projeto de buscar pessoas que influenciam e se destacam na região em que atuam para apoiar em suas atividades profissionais e fui escolhida para fazer parte dessa proposta”, relata.



Apesar de não se considerar uma influencer na essência do termo, Juliana construiu uma presença forte nas mídias sociais. “Tenho sim uma atuação na internet, mas meu foco maior sempre foi o trabalho. Eventualmente, faço algumas colaborações com marcas e pessoas com as quais me identifico e que batem com a minha estética, minha linguagem, meus valores. No caso do banco, vejo algo maior do que um mero patrocínio. Eles querem fazer parte do meu mundo, da minha atividade, e contribuir com algo que faça sentido na minha profissão”.



Isto abrange uma reestruturação total do seu escritório, que envolve a forma de atuar, começando por maior autonomia da sua equipe criativa e do time responsável pelo desenvolvimento de projetos. “Como tenho ficado pouco em Belo Horizonte, porque tenho outras bases em São Paulo e em Paris, além de uma presença em Londres, na Ásia e nos Estados Unidos, terei que aprender a coordenar isto tudo de longe, online, com assertividade”, pontua Juliana.



Com o objetivo de avançar, desde o ano passado ela convidou a irmã, Roberta Vasconcellos, com passagens por companhias importantes, para ser sua sócia.



A partir dessa movimentação, ela conta que o lado da arquitetura comercial evoluiu bastante. Exemplos são as duas lojas da NV em Belo Horizonte – a última inaugurada, recentemente, no quarto andar do Diamond Mall –, que levam a sua assinatura, com a promessa de outras, que virão na sequência, todas com sua digital.



“Tenho uma admiração enorme pela Nati Vozza, a considero uma superempresária por ter criado uma marca consistente e, com visão, vendê-la para um grande grupo no momento certo”, afirma. Por sua vez, a influencer, quando decorou seu apartamento em São Paulo, comprou alguns móveis assinados por Juliana, demonstrando já conhecer o que a arquiteta fazia. “A partir do rebranding da marca, ela quis mudar o conceito estético das lojas e me convidou para fazer o trabalho”.



Na onda dos projetos comerciais, Juliana destaca também o elaborado para a Haigh, no Rio de Janeiro, cuja concepção recebeu premiação muito importante no concurso Créateurs Design Awards, em janeiro deste ano, em Paris. “Foram 14 categorias com participação de nomes de destaque no mercado de luxo relacionado com design colecionável e nós ganhamos na categoria de projetos comerciais e culturais. Acho que isto ressaltou essa faceta do escritório, tanto é que inauguramos, recentemente, a nova loja da Zeze Duarte, no bairro Belvedere”, pontua.



Neste ano, a arquiteta foi distinguida também com o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores pela galeria que concebeu para a CasaCor Minas 2024. O ambiente impressionou pelas cores dramáticas, geometria e volumes, que valorizavam as obras escolhidas. “A arte tem um grande peso na minha vida e nos meus projetos, eu a vejo como uma fonte de pesquisa e de percepção do que está acontecendo na sociedade contemporânea, como os grupos estão se movimentando, é uma forma de voz do mundo”, resume.



Dividindo atenção com arquitetos brasileiros conceituados, a fórmula para se distinguir, segundo ela, é tentar se manter fiel à cultura de criar uma estética particular para cada trabalho em combinação com sua própria estética. Em uma outra perspectiva, é a paixão pela arquitetura e suas múltiplas oportunidades que fazem dela uma profissional singular: o gosto pela criação está explícito também nos projetos para interiores, e em objetos, como tapetes ou cerâmica. Outra paixão são os arquitetos modernistas, que nunca saem de moda.



Mobiliário

A entrada da marca Vasconcellos no e-commerce será essencial como um canal de comercialização da linha de mobiliário, particularmente na esfera nacional. “Desde o início, meus projetos tiveram espaço de relevância na mídia internacional. E, quando começamos a fazer móveis, isto também aconteceu de modo natural. Tanto é que as primeiras galerias, os primeiros showrooms foram fora do Brasil, ocupando cerca de 90% das vendas”, ressalta Juliana. Há cerca de dois anos, no entanto, ela começou a fazer o caminho inverso no Brasil, aumentando a presença em São Paulo.



Para consolidar isto, em 2024, vieram as parcerias com duas marcas alvo de sua admiração: a Etel, cujo lançamento das peças aconteceram na SP-Arte e, depois, na Milão Design Week. Em agosto, foi a vez dos lançamentos com a Micasa. Em ambos os casos, Juliana desenvolveu linhas exclusivas.



Fora do país, há conversas em andamento com grandes empresas. “Neste ano, lançamos peças novas e participamos de exposições em Nova York, Paris e Londres, além de São Paulo. Acredito que 2025 será bem dinâmico”, avalia. “Desde o início do C6 Bank, nós trabalhamos com o conceito de lifestyle e buscamos conectar nossas ações de marca ao universo das artes e do design. A Ju Vasconcellos domina bem esses territórios e conversa com o público com quem a gente quer conversar”, afirma Alexandra Pain, head de marketing da instituição.