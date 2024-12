Só presenteamos as pessoas com as quais nos importamos, pessoas que queremos bem, que amamos. O presente pode ser de agradecimento, de retribuição, de aniversário, ou por qualquer data especial, mas uma coisa é certa: quando presenteamos alguém desejamos que este presente seja inesquecível. E o que pode ser mais marcante, inesquecível e eterno do que uma joia?



Pode ser pequena ou grande, de ouro amarelo, branco ou rosê. Com ou sem pedras preciosas. Clássica ou moderna. Ela ficará sempre marcada no coração de quem a recebeu. Presentear alguém com uma joia pode ter vários significados, ms uma coisa é certa, expressa sentimentos.



Geralmente as joias passam de geração em geração. De mães para filhas, de sogras para noras, avó para netas. E a cada geração que a peça vai passando, mais carregada de história, sentimento e significado ela fica. Mais importante se torna.



A joia expressa identidade, personalidade, desejo de pertencimento, é símbolo de fé e devoção, sentimento de proteção. A joia eterniza sentimentos. A jovem que recebe um solitário quando faz 15 anos, a aliança no dia do pedido de casamento, a aliança de brilhantes, e cada joia no aniversário de casamento, ou para comemorar uma vitória alcançada, o nascimento de um filho.



Dar um presente a alguém é uma oportunidade de impactar a vida dessa pessoa com algo que tenha significado. As joias cumprem muito bem este papel porque não são meras lembranças, mas artigos de valor único, tanto material como sentimental.Cada vez que usamos uma joia que ganhamos de alguém é uma forma de ter esta pessoa sempre perto de nós. Por tudo isso, presentear com joias é a melhor escolha para marcar um momento especial. E vale se presentear também, por que não?



A beleza da joia não está apenas nas pedras, para que a peça encha os nossos olhos e desperte o desejo de consumo, vire sonho e você não se vê mais sem ela, é preciso um design que te agrade, te surpreenda. Cada joalheria tem seu designer que cria sua coleção autoral, com peças que representam seu estilo, conceito, DNA.

Rosália Nazareth

Para a coleção de fim de ano a joalheira e designer Rosália Nazarteh criou uma coleção de Águas Marinhas. “Tenho paixão pela diversidade das pedras brasileiras. E Minas Gerais é um celeiro de pedras preciosas. Daqui já saíram exemplares maravilhosos que são únicos no mundo inteiro.”



Ela trabalhou com a família do Berilo, um mineral que dependendo da quantidade de outro mineral que tem nela, muda de cor gerando outra pedra. Quando a presença de ferro é maior é a Esmeralda. A água marinha é o berilo com maior quantidade de cromo, o berilo com maior quantidade de manganês fica rosa e é a morganita. “Esse mineral nos dá uma gama de pedras preciosas. Eu acho a Água Marinha muito especial porque é considerada uma das pedras mais nobres do Brasil. Daqui saíram as águas marinhas da coroa da Rainha da Inglaterra. No museu de Washington, EUA, está a maior água marinha do mundo, extraída aqui em MG.”



A coleção de Rosália Nazareth tem colares, brincos, pingentes, anéis, e pela gama, facilidade e maciez da pedra, permite uma variedade de lapidação. Foi isso que a joalheira fez, criou peças em lapidação oval, gota, princess, marquise etc. “A coleção está fácil de usar. A Água Marinha com o diamante se transforma em uma peça muito nobre; trabalhada com mais modernidade vira uma joia linda para o dia a dia”, explica Rosália que misturou a pedra com morganita e com esmeralda em algumas peças.

Manoel Bernardes

Fundada pelo patriarca da família, sr. Manoel Bernardes, a joalheria homônima foi fundada na década em 1975. Ele era uma amante e profundo estudioso das pedras brasileiras e tinha como objetivo da sua empresa desenvolver a identidade de uma joia de alma brasileira, valorizando as características naturais de cada gema, mas conferindo a elas uma linguagem contemporânea, a partir de técnicas apuradas e lapidações inovadoras.



A partir de 1997 a história da empresa foi pontuada pela criação de joias capazes de traduzir o espírito do tempo. Além de investir no design exclusivo, a joalheria consolidou sua marca associando-se às mais importantes marcas de luxo do universo relojoeiro. A Manoel Bernardes está sempre se renovando, e contribui para a evolução da joalheria, tendo a técnica e a informação como instrumentos indispensáveis à construção de soluções originais, privilegiando a emoção e a sensibilidade.



A mais recente coleção autoral é intitulada Viagem Fantástica, uma narrativa surreal, que tem como história conceito “uma mulher que visita uma estufa de plantas no início da manhã. No começo, há silêncio e sombras ocultas naquele universo particular feito de flores, folhas e até raízes, com um olhar macro e delicado. Ao encontrar cogumelos mágicos, fica fascinada e embarca em uma viagem psicodélica, ampliando sua percepção sensorial e reimaginando aquele lugar, que ganha contornos intensos, distorcidos e exuberantes”, explica Manoel Bernardes.

Carla Amorim

A designer de joias Carla Amorim, reconhecida por traduzir a natureza em criações cheias de personalidade, lançou para o fim de ano a coleção, "Oceamo". Inspirada pela grandiosidade e mistério do mar, a coleção captura a essência da vastidão marítima em joias que celebram a vida, o movimento e a beleza singular das águas. "O mar sempre exerceu um fascínio profundo sobre mim. Suas cores, o movimento das ondas, a profundidade e os tesouros que guarda, observá-lo me inspira e me conecta com a minha criatividade", revela Carla.



A coleção é composta por brincos, anéis, colares e pulseiras que evocam a fluidez, a força e a serenidade do mar. Formas orgânicas e texturas inspiradas em corais, conchas, ondas e espuma do mar em ouro 18k, diamantes, jades nefrita, e outras gemas preciosas, criando peças que refletem a luz e a energia do oceano.



O colar Patmos, em ouro rosa 18k e pérolas evocam as ostras, que escondem em seu mundo interior o seu grande tesouro. O brinco Praia do Espelho, esculpidos em ouro amarelo, rosa e branco, é adornado com jades nefrita, esmeraldas e peridotos. "Transformar as sensações que o mar evoca em joias é como materializar sentimentos", completa Carla.



Outra linha muito forte no portfólio da joalheria é a Inspiração Sagrado, na qual ela compartilha os melhores sentimentos que estão em seu coração, como esperança, gratidão e certeza de um amor verdadeiro. A coleção também é a lembrança de onde encontramos a paz, refúgio, luz, fortaleza, socorro e proteção.



Talento

A Talento foi criada em 1990 por Terezinha Géo Rodrigues, que hoje tem ao seu lado os filhos Jacques Rodrigues, Vanessa Ladeira e Maria Tereza Géo Rodrigues e a neta, Geórgia Ladeira. A joalheria se destaca por seu trabalho sofisticado de desenvolvimento exclusivo em alta joalheria, criando joias especiais que vão do designer ao artesão, feitas à mão, em um ofício totalmente artesanal, respeitando as peculiaridades de cada gema.



As joias da Talento são atemporais, com design e matérias primas como diamantes, pérolas South Sea, esmeraldas, rubis e safiras. O destaque é a linha maleável, técnica desenvolvida pela joalheria onde cada joia é formada por um complexo movimento de articulações. A cada coleção, a linha vem revisitada de uma forma diferente.

Parpar

A Parpar Joalheria reúne sofisticação, significado e inovação em suas criações autorais, traduzindo histórias e sentimentos em suas peças. O anel de Flor cravejado em diamantes, um clássico da marca, nasceu de uma herança emocional: diamantes deixados pelo avô das irmãs Duda e Carol, Francisco Recoder. Hoje, ele simboliza o luxo e a personalização ilimitada.



As gargantilhas de borboletas refletem a essência da marca, cujo nome significa “borboleta” em hebraico. Cada peça é única, com asas delicadamente moldadas e realçadas por gemas e diamantes que agregam leveza e sofisticação.



Já os piercings em argolinhas cravejados em diamantes são o equilíbrio perfeito entre versatilidade e estilo contemporâneo. Suas combinações de formatos e cortes inovadores permitem criar composições modernas, que se destacam pela elegância discreta.



Cada joia da marca carrega um toque autoral e atemporal, ressoando a essência do luxo e da exclusividade, com o propósito de unir tradição, transformação e inovação na confecção de peças com qualidade e garantia no setor joalheiro.

Angela Alvim Joias

Angela Alvim abriu sua joalheria em meados dos anos 1990, quando ela trabalhava individualmente apresentando sua curadoria de joias para as amigas em atendimentos intimistas e personalizados. O nome não poderia ser outro, senão o dela. O estilo das peças era diferenciado, moderno e elegante, sempre com um design ousado, ricos em movimento e detalhes.



A filha Alessandra Alvim passou a trabalhar com Angela, e há 20 anos está à frente da direção da empresa e Angela Alvim cuida pessoalmente da seleção das joias que participam do seu portfólio e dedica muito do seu tempo à pesquisa de tendências ao redor do mundo. “É a comprovação da conhecida frase 'os filhos são a versão aprimorada de seus pais'. Para mim, com a Alessandra, foi assim: com o passar dos anos, eu descobri nela uma sócia inigualável, destemida e criativa”, conta Angela. A joalheria hoje apresenta tanto peças de curadoria quanto joias de design autoral, criadas internamente e produzidas sob a supervisão das diretoras da empresa.



A coleção autoral She Is More traz peças ultra-femininas, ousadas e monocromáticas em tons de rosa, com gemas maiores. A coleção possui como base o ouro rosa com liga especial, que não oxida, além de safiras rosas, criando uma moldura perfeita para gemas de cores intensas, feitas em Ouro Rosé 18k com Rubelitas e Safiras Rosas, acompanhadas por Diamantes.



Outra coleção que tem sido destaque na joalheria é da linha Fé, em collab com a influenciadora Naty Vasconcelos, desde 2019. A mais recente é a Gotas de Sabedoria, cujas joias trazem palavras e provérbios que nos lembram da sabedoria de Deus. “Como gotas de chuva que molham o jardim, a Sabedoria cai sobre nós com o passar do tempo. Uma vez encharcados com esse saber, somos guiados pelo caminho da luz e da paz, cada vez mais pacientes, fiéis, verdadeiros e responsáveis”, diz Alessandra.



Tianelli

Tiana, da Tianelli Joias ganhou um reforço de peso na empresa. Sua filha Caroline Rocha decidiu trabalhar com joias e foi estudar na Naba, Academia de Belas Artes de Naca, na Itália. Desde que retornou ao Brasil passou a trabalhar ao lado da mãe, e, em novembro lançou sua primeira coleção autoral intitulada Cubo.

“Para este lançamento trouxemos o Cubo como elemento principal simbolizando caráter sólido, estabilidade, verdade e perfeição. O cubo é um dos elementos mais complexos de serem reproduzidos na joalheria. Deixá-lo reto e preciso é realmente um desafio. Além de sua forma presente, também trouxemos características marcantes do nosso design, as pedras brasileiras, que estão em quase todas as nossas joias. São peças fáceis de serem usadas e com muita presença. Uma coleção minimalista e cheia de significado”, explica Caroline.



Zimbabwe

A Zimbabwe Joias foi criada por Giulliana Serafim, que transforma sua paixão pela joalheria em criações exclusivas. É uma marca que combina sofisticação, criatividade e essência em cada peça. São joias com história. A coleção mais recente foi feita em collab com a stylist Marta Duque, a Essencial é um convite para celebrar sua essência. Inspirada nos valores amor, família, harmonia e amizade, cada peça, em ouro 18k e diamantes, é um reflexo do que há de mais valioso: apenas o essencial.

Ela é composta por brincos, aneis, colares, pulseiras e todas as peças com nomes que transmitem uma mensagem como Anéis Superação, Brinco Amizade. São peças marcantes para o usar no dia a dia, e cada uma delas feitas em tamanhos variados, para adaptar ao estilo de cada cliente. n