Lugar de valorização do autoral, do feito à mão, da pequena escala, do compromisso com toda a cadeia de produção e o consumo consciente. Assim é a Quermesse da Mary. "Todos que estão aqui fazem de tudo. Criam, compram materiais, produzem, divulgam em mídias sociais, vão ao correio, fazem entregas, entre tantas outras missões". É como a designer Mary Arantes caracteriza o time de criativos locais e de outros estados que compõe o cardápio do evento, que acontece entre essa sexta-feira (6/12) e domingo (8/12), para a edição de Natal, em Belo Horizonte.







A Quermesse orgulha-se de ser uma incubadora de talentos. Muitos deles recebem mentoria de Mary, criadora do projeto, que brinda cada produtor com dicas especiais, muitas vezes prestando curadoria, gratuitamente, para as marcas. "Consultorias essas que podem durar meses, até chegar o dia da estreia e do batismo no evento. A maioria não possui loja e um evento como a Quermesse é a oportunidade de mostrar ao público suas criações", diz a designer, sobre esse que também é um momento de escuta, de contar a história por trás de cada produto. Tudo na contramão do que significa a grande indústria, que tudo coloca no lugar comum.





A última edição de 2024 serve à necessidade de conciliar as compras natalinas com a época em que muitos já receberam décimo terceiro salário. São opções diversas para agradar quem se gosta e zerar a lista de presentes. “Comprar presentes de pequenos produtores é adquirir objetos com significado, com produção consciente no modelo slow fashion, escala pequena e, muitas vezes, exclusiva, já que a grande maioria é artesanal. Venham nos prestigiar”, convida Mary.

A designer é conhecida por promover a troca de saberes e experiências entre talentos de diferentes gerações, e, para a Quermesse, sua curadoria reúne nomes da moda, da arte, do bem-estar, do design e da decoração, com a diversidade em pauta. Entre a seleção dos trabalhos, poesia, conforto e esmero em objetos para casa, utilitários e decorativos, roupas, acessórios, adornos e cuidados para o corpo, além das delícias da culinária.

Mary Arantes também está na lista de produtos do evento. Ricas, delicadas, com desenhos especiais, suas conhecidas bijus sobressaem pela exclusividade e os traços singulares, entre itens em cristais, brincos unilaterais, formas alongadas, escolha apurada de materiais, e tantas outras leituras, em uma identidade já conhecida. As peças marcam presença no evento, para agradar quem sempre admirou o trabalho de Mary, uma produção de longa data.









Do barro





A coerência entre acessórios e utilitários define a personalidade da marca da artista plástica, ceramista e tatuadora Ana Ricciardi, que nasceu para ser aparentemente simples, delicada e minimalista. É no universo lúdico da infância que encontra inspiração para criar objetos. São concepções que remetem ao rabisco infantil, às memórias e recordações, que ganham linhas e cores, tornando o trabalho diferente do que se observa na área da cerâmica, já que a maioria faz peças em formatos maiores. Desenhos, traços e cores vivem em pássaros, casas e barquinhos de papel feitos em porcelana.





Ana Ricciardi e Origem Atelier Quermesse da Mary/Divulgação

Para Cássia e Raquel, mãe e filha, a cerâmica se traduz em simplicidade, pureza de formas e encantamento, assim com um quê de sofisticação. Lembra dos processos da vida. E de como eles são igualmente necessários e belos. Lembra do dia mal e do dia bom. Do descansar e do amassar da argila, que, no fim, fazem obra de arte. A produção começou com peças utilitárias e decorativas, e agora a dupla abre espaço em seu ateliê para ensinar esse que é um fazer ancestral. A escola que coordenam nasceu em 2020, na pandemia, quando a cerâmica já havia se tornado um refúgio, um lugar de alento. Para a última Quermesse de 2024, elas lançam uma coleção cápsula, usando linhas, cores e muito design.







Marly Mattos é ceramista potente. A fragilidade corporal é oposta à força que imprime em suas esculturas. Formada em artes plástica pela Guignard, depois de um tempo descobriu que seu caminho era mesmo o do barro. Entrou para o ateliê da Erli Fantini e nunca mais saiu das suas quintas sagradas. Quando começou fazia bolas que, recortadas, ganhavam a parte interna de um vermelho intenso. Outras vezes costurava com arame, pregos furavam superfícies, quase uma negação da sexualidade. Depois as árvores a tomaram. As árvores que produz carregam a marca da terra, já vêm juntas no barranco, enraizadas, enaltecidas em colorações naturais, entre o terracota, o preto e o natural.







Botando banca





Avosidade, da jornalista Natália Dornelas, vem dizer sobre envelhecimento. Os produtos, como bandeiras e cartazes, têm o intuito de chamar atenção para a velhice, e a boa velhice. Panos de pratos falantes, com frases como "velho é o jovem que deu certo" ou "sou velha desde criancinha", ímãs de geladeira cheios de conteúdo, assim como lambes criativos e placas esmaltadas com tantos outros dizeres, enfeitam a casa para conversar com quem se ama e falar do quão grande é esse amor.

Marly Mattos e Avosidade Quermesse da Mary/Divulgação







Criados pela diretora de arte Tetê Carneiro, os itens ajudam a gerar renda para as ações da organização da sociedade civil, que foi concebida em 2022 por Natália, para promover o letramento em envelhecimento e jogar luz sobre os nossos velhos. Em 2024, a marca fura a bolha, vai além das redes e ganha o grande público.







Bem-estar





Mais do que uma marca de biocosméticos, a Be Nato, das farmacêuticas Cristiane Malacco e Patrícia Leite, promove a autoconsciência e o autocuidado com o corpo – são o autocuidado na essência. Cosméticos tecnológicos, efetivos, naturais, saudáveis para quem experimenta e para o mundo. Cada produto é feito a partir de óleos vegetais e óleos essenciais, extraídos das plantas de maneira sustentável. As duas buscam, na riqueza da flora, ativos e ingredientes que cuidam da pele e dos cabelos de forma eficaz e segura, sem prejudicar o meio ambiente ou os animais.

Be.Nato e Perfetto Saboaria Quermesse da Mary/Divulgação



A Perfetto Saboaria cria sabonetes veganos, sólidos e líquidos, com hidratantes, difusores, home sprays e álcool em gel perfumados, para uma experiência em um dos momentos mais íntimos e relaxantes: o banho. A marca participa da Quermesse com os produtos para o bem-estar que são verdadeiras obras de arte, estampados em relevo, transportando poemas do viver e do banhar. Neles, pássaros compõem paisagens que derretem no corpo, flores que desabrocham em um leve lavar de mãos. Folhas, anjos, fadas e sabonetes temáticos também fazem parte das coleções, assim como sabonetes com esfoliantes naturais como sal grosso, chia e alecrim. Com fragrâncias variadas e aromas exclusivos, a Perfetto é para se vivenciar.







Vestir o corpo







Com roupas em tricô e crochê, a Doisélles parte de técnicas milenares do feito à mão que viram obras de design, e porque não dizer de arte, com DNA mineiro e alcance universal. Raquell Guimarães, Ana Brant e Juliana Faillace estão à frente da marca, pioneira com um trabalho em penitenciárias de Minas em um importante projeto de ressocialização. Atualmente, ocorre o Projeto Flor de Lótus, na APAC de Itabira.





Janaina Miglio é mãe das duas marcas, Lote e Lotezim. A etiqueta infantil, lançada recentemente, nasceu do desejo que veio à tona depois do nascimento de sua filha. O casual, o despojado, o day by day, o linho, o algodão e o jeito simples e chique de ser, fazem parte dessa identidade.







Maria Luiza cria pijamas que divertem, com estampas que propositadamente jogam o jogo do descombinar harmoniosamente, ou nem tanto. São pijamas que dão vontade de ser feliz, de sair com eles e dormir como se todos fossem jovens. O olhar da Maria Barbosa Pijamas é para o estar em casa, da melhor forma possível. O interesse pela modelagem, corte e costura vem de criança, observando a mãe em sua máquina de costura. A pandemia deu visibilidade à marca, que mistura cores e estampas ao passo da criatividade de sua criadora. Maria Luiza também se atenta a utilizar resíduos têxteis. Monta robes e mantas com tecidos feitos a partir de retalhos dos pijamas, verdadeiras preciosidades.

Maria Barbosa Pijamas e Urda Quermesse da Mary/Divulgação







Com a Urda, o tear é rei. Helia Prates recorre a ele para criar roupas e itens para a casa, sempre em mix de cores. São cardigans, coletes, vestidos, saias, calças, blusas, suéteres, tapetes, passadeiras e almofadas. O nome Urda carrega o conceito e a tradição dos teares. Segundo uma lenda nórdica, Urda é guardiã dos mistérios antigos, das memórias e do conhecimento arcaico. Ela é a deusa do passado, e junto com suas duas irmãs, que representam o presente e o futuro, tece em seu tear o destino da humanidade. Fiar e tecer são antigas artes mágicas e aparecem nos mitos de várias civilizações como expressão de poderes proféticos, criativos e sustentadores da vida.



Em um mundo onde praticamente tudo está se tornando descartável, buscar sentido e significados mais profundos no que parece estar banalizado, como a moda, por exemplo, pode ser uma saída para começar a criar uma sociedade com meios de produção mais justos. É a crença da Urda. O desejo é preservar as culturas tradicionais de tecelagem e os trabalhos manuais, buscando o respeito pela natureza e pelas pessoas como parte do desenvolvimento de cada criação. É trazer de volta um tempo em que as coisas eram feitas com tempo e carinho. A ideia é proporcionar uma opção de consumo diferente.





Na moda





De Três Corações, a Uai Soul, dos irmãos Felipe, Camila e Paula Ferreira, contribui para a preservação e evolução da identidade cultural de Minas Gerais. A marca faz isso com elegância, enaltecendo o jeito mineiro de falar, quase uma cantoria. Criadas pelos sócios e por artistas mineiros, as estampas são inspiradas em histórias vividas, culturas, arquiteturas e riquezas.





Em roupas que são um estado de espírito, a Uai Soul tem a alma em inglês com mineirês, para que Minas e o mundo compreendam a mineiridade. Entre camisetas, ecobags e necessaires, citando apenas alguns exemplos, os produtos são a materialização do afeto, têm cara de casa de vó, o aroma de aconchego do café passado na hora, o retrato da simpatia e da hospitalidade do interior.



Vestir a casa





O trabalho do Estúdio Veste enaltece a forma com que Daniela Luz e Luísa Luz, tia e sobrinha, revestem a simplicidade da vida em estilo, em encanto. Como designers, poderiam ser ultra avançadas, e são, mas o que fazem é exatamente pegar as coisas corriqueiras do interior e transformá-las em peças de estilo. Têm uma característica carregada de memória, recordações, de infância. São produtos teoricamente muito simples, mas as sacadas são extremamente originais.

Uai Soul e Estúdio Veste Quermesse da Mary/Divulgação

Com o foco em tecidos especiais, costura e outros materiais naturais, o desejo de produzir itens para a casa se concretizou em uma linha de utilitários exclusivos, que elas chamam vestes utilitárias. São em essência objetos do cotidiano feitos em tecido, arte-utilitários pensados para vestir a casa e a vida.







Estão no cardápio jogos americanos, passadeiras, toalhas de mesa, guardanapos, cestinhos para servir pães e petiscos, bolsões para parede para guardar objetos, batizados porta-trem, porta-colher, além de cestas para piquenique e sacos de compra, alternativa aos de plástico. O carro chefe são os aventais, concebidos em detalhes.







Banquetas, bancos e cadeiras, se transformam nas mãos de Tissa, Patrícia Ferraz. Com tramas que recobrem as superfícies dos móveis, feitas em macramê e outras técnicas, os cordões náuticos, usados em cores diversas, formam flores, desenhos, se arranjam em nós e outras leituras. É essa a personalidade do Studio Andorinha.









Joias raras





De Sabará, a ourives Ana Queiróz traz joias criadas a partir da reutilização de mínimos recortes de madeiras nobres, usados pelo pai, que é luthier. Ana Queiroz é ourives autodidata e mestre em marchetaria. Inspirada pela história da exploração do ouro que a rodeia, surgiu a coleção que faz uma releitura das joias de crioula, usadas por mulheres negras e mestiças libertas dos séculos 18 e 19, a primeira joalheria autêntica brasileira. Concebe joias que simbolizam o sincretismo religioso.

Studio Andorinha e Ana Queiróz Quermesse da Mary/Divulgação







Com beleza, leveza, cor, brasilidade, história e alma, entre figas e amuletos, Ana traz para esta edição da Quermesse uma releitura das famosas joias de coco e ouro, que teriam surgido na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, no período barroco. Na produção dessa série, usa retalhos de jacarandá como base, conjugado com incrustações em metal.





Todas as peças são colecionáveis e versáteis. O mesmo pingente, hoje usado na corrente, pode compor um aro de pulseira, ou uma argola de brinco. Ou ainda, acrescido a outros objetos, formar a famosa penca, carregada de amuletos preciosos.





Gissa Bicalho é uma marca de bijus de acrílico com sede em BH. Gissa é formada em artes plásticas e seu marido e parceiro na arte do acrílico, José Alberto, tem formação em biologia. A soma de estudos e interesses dos dois é percebida em coleções em que a flora brasileira, orquídeas e outros gêneros, são celebrados.







Outra influência da marca são os traços de art decô e art nouveau, percebidos no desenho arquitetônico das peças, nas misturas de tonalidades e materiais. O processo de criação é baseado na pesquisa cuidadosa de tendências, bem como de elementos da arquitetura e da arte, para fazer surgir peças contemporâneas, autênticas e atemporais, marcadas ainda pela inovação quanto ao design e formatos fora do comum.



Gissa Bicalho e Imperial Estanhos Quermesse da Mary/Divulgação







De Tiradentes, Deise Reis faz seu batismo na Quermesse com as joias da Imperial Estanhos, que surgiu em 2018 durante uma imersão da Semana Criativa de Tiradentes, região onde o estanho é o protagonista na concepção de joias, usado antes pela sua família, durante anos, no feitio de utilitários. De lá para cá, o processo aconteceu de forma lenta, respeitando o tempo de criação externa e amadurecimento interno, quando Deise se viu instigada a começar algo diferente, para ela e para o mercado. As peças feitas com o material exploram novas técnicas e novos desenhos, únicos e exclusivos. Carregam a história do estanho de São João del-Rei, que é a única cidade do Brasil a produzir objetos assim, como agora apenas Deise Reis faz joias artesanais em estanho no país.





Lívia Canuto é mestra em joalheira. Vem do Rio de Janeiro com toda carga de modernidade que suas peças inspiram. O ouro e a prata são os banhos de escolha. Tudo começa na bancada de ourivesaria, onde pratica sua paixão pelo ofício. Formada em design, com cursos de especialização em joalheria em Lisboa e Florença, e passagem pela escola de belas-artes, Lívia se encanta pelo lixar, soldar e moldar - gosta de aproximar joia e arte. Além da matéria-prima, para ela joia é conceito, tema, reflexão e poesia. A artista mescla técnicas ancestrais com sua visão arrojada e contemporânea do mundo, para fazer nascer joias que falam de liberdade de expressão e beleza.





Lívia Canuto e Moon Ateliê Quermesse da Mary/Divulgação

Eliete Marques, a identidade por trás da Moon Ateliê, já foi dona de brechó e tem apreço em reutilizar produtos. Para a Quermesse, apresenta uma série de colares, exclusivos, todos feitos com gravatas antigas, algumas com mais de 25 anos. Em alta, a gravata vem sendo explorada como colar, cinto e em outras formas, num total deslocamento de uso. No comando do ateliê, Eliete desenvolve peças sustentáveis com reuso de materiais, unindo criatividade e consumo consciente. Apaixonada pela história das roupas, também estuda o valor de peças antigas, identificando detalhes como o CGC (antecessor do CNPJ), que ajudam a traçar a origem e a trajetória de cada item. Um trabalho que resgata memórias, inspira sustentabilidade e transforma roupas em peças únicas, cheias de significado.







A marca é carioca e a dona natural de Belo Horizonte. Priscila Torres nasceu em meio à moda. A mãe Mônica Torres, sapateira, fez parte do Grupo Mineiro da Moda. Priscila mora no Rio de Janeiro, fez sua estreia recente em uma feira internacional, e acaba de inaugurar sua primeira loja física e um shopping na cidade. A etiqueta feminina de bolsas e acessórios em couro foi criada em 2022 para atender mulheres que gostam de alta qualidade e produtos de moda acessíveis.





Da madeira

A Maçico é uma marca jovem no setor de esculturas em madeira. É uma oficina de família que nasceu da paixão por detalhes, facas afiadas e pela madeira. Do trabalho surgem patos, vasos, tábuas e outros objetos, artisticamente esculpidos.





Priscila Torres e Maciço Quermesse da Mary/Divulgação

Em 2020, Nathália e Glaicon Oliveira deram início a algo que traria uma fuga de toda a ansiedade da pandemia. Da produção inicial de peças utilitárias para o próprio consumo, o leque se abriu. Depois de muitos estudos, se reestruturaram e se tornaram uma marca que imprime paixão em cada objeto, que traz familiaridade e memória afetiva pelo design, como os patinhos de borracha que foram brincadeiras de infância e as colheres de pau, usadas por gerações. Uma busca sempre pela referência clássica, traduzida em modernidade e leveza.





Heloísa Trindade, a Lolô, é artista, tem o dom e a maestria de trabalhar materiais inusitados, transformados em estética admirável, como a série que apresenta na Quermesse, em que explora o papel de forma única. Esteve por muitos anos à frente do Mãos de Minas, loja de artesanato mineira. A coleção que exibe no evento é inédita e exclusiva, feita com curadoria de Mary Arantes. Desenha em suas curvas uma certa sensualidade e quereres.



A natureza sempre foi a musa inspiradora da artista - natureza a que pertence e respira. As formas são a essência de sua obra. Formas que, segundo ela, nem sempre consegue identificar, pois têm vida própria - podem querer ser casulos, sementes, seixos rolados.

Asas da Terra e Mary Design Quermesse da Mary/Divulgação

As obras de marcenaria criativa da Asas da Terra vem da ancestralidade de Claudia Chiari, cujos avós maternos eram imigrantes italianos e, na infância da produtora, já trabalhavam a madeira. O desenvolvimento do seu minucioso ofício com peças decorativas a levou a explorar a mesma matéria, celebrando uma conexão com o meio ambiente por meio da utilização de madeira de reflorestamento. São concepções que se rendem à beleza de figuras animais e vegetais. O amor a Belo Horizonte também aparece em elementos que evocam a cidade e sua paisagem afetiva e arquitetônica.







Do bordado







Marcela Ghirardelli tem como vocação a ilustração e o bordado. Após mais de uma década trabalhando por demanda, para várias marcas, desenvolvendo projetos que envolvem as duas vertentes, agora está pronta para desafiar a técnica feita em minúcias. Encontra nas miniaturas, miudezas e corações uma forma de elevar sua criação autoral. Do emaranhado de linhas, um bololô em que escolhe suas cores, nascem mini pessoas, fashionistas, mergulhadoras, cadeiras de design, milgaritos e muito mais. Sempre acompanhada de seu marido Paulo e seu filho Pedro, Marcela, natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, chega na Quermesse expondo cada uma destas séries e mostrando a emoção abundante em sua arte.

Heloísa Trindade e Marcela Ghirardelli Quermesse da Mary/Divulgação









Pice Lanna vive em Barra Longa, cidadezinha mineira, onde o ofício do bordado se faz como reza, em cada casa. A sacaria é a base de suas peças. O cancioneiro popular e os versos jogados em roda desenham os panos de prato. O resultado é a compra por memória afetiva. Jogos americanos e kits de toalha de mesa e rosto, todos produzidos nesse mesmo tecido, todos bordados com linhas coloridas, elevam o produto à categoria de obra de arte.







Flores e sonhos





Especializada em paisagismo e arranjos florais, a Ô Seu Flor nasceu do sonho do seu criador, Anderson Rossi, na pós pandemia. Depois de anos de atuação como executivo e professor, ele virou a chave e encontrou em plantas e flores uma nova inspiração. Os arranjos e jardins são concebidos respeitando a natureza e o que ela oferece de melhor, como por exemplo, uso de espécies locais e nativas.





Pice Lanna e Ô Seu Flor Quermesse da Mary/Divulgação

Com o pé fincado na sustentabilidade, os arranjos com flores e folhagens, desidratadas naturalmente, prezam pelo reaproveitamento e a reutilização de itens como galhos, cachos e sementes. Com técnicas ancoradas em estudos e pesquisas, os arranjos são montados em padrões definidos, mas sempre de maneira personalizada, seja para decoração de eventos ou para presentear. São assimétricos, desconstruídos, nunca repetidos.







Compromisso





Como acontece em todo evento, são convidadas instituições com trabalhos que são vendidos na Quermesse com a renda voltada para os projetos sociais. Desta vez, participam os projetos Flore-Ser e Ubuntu Nation.



Flore-Ser é um projeto sociocultural sem fins lucrativos, criado pelo artista Caio Ronin para a população da favela Nova Conquista, em Santa Luzia, na Grande BH. Parte de uma leitura crítica da realidade, na qual se constata até mesmo a falta do que se considera básico, e assim se constrói o objetivo de fomentar a cultura, lazer e assistência, com a dignidade da pessoa humana como premissa. Mary Arantes é agraciada o ano todo em sua casa com inúmeras doações e este ano recebeu um lote considerável de objetos natalinos, que foram entregues ao projeto Flore-ser, e serão comercializados na Quermesse.

FloreSer e Ubuntu Nation Quermesse da Mary/Divulgação

Ubuntu mostra uma coleção de eco bags e nécessaires, feiras em capulana, confeccionadas pela empresa de Rogério Lima e Claudinha Moura. O Ubuntu foi criado pela jornalista Patrícia Espírito Santo, e atende a população em vulnerabilidade social na África, através da Fraternidade Sem Fronteiras.







Para degustar







No Jardim da Quermesse, a área verde convoca a passar o dia entre plantas, arte, comes e bebes. É a gastronomia representada por marcas de diferentes produtos, tudo escolhido com esmero - Mary Arantes prova antes cada receita, e convida toda a família, inclusive os bichinhos de estimação, para desfrutar o espaço de encontro.







De Graziela e Flávia Ferreira, a Dama de Empadas traz para o encontro empadas artesanais, preparadas com ingredientes frescos e selecionados. Com os clássicos sabores com frango, camarão, carne seca, até combinações da mesa mineira, como a empada de queijo com goiabada, agrada todos os paladares. Também oferece quibes, para fritar e assados, entre opções vegetarianas e veganas. A paixão pela culinária e o compromisso com a qualidade são evidentes em cada empada.

Dama de Empadas e Dona Torta Quermesse da Mary/Divulgação

A Pães Du Kanto, de Monica Baptista, participa com seus pães artesanais, 100% naturais, saudáveis e criativos. Com sabores salgados, adocicados e neutros, massas macias, aeradas e úmidas, cascas fininhas e crocantes, e recheios marcantes, o propósito é oferecer produtos nutritivos e deliciosos.







André Gabrich é o padeiro por trás dos pães e folhados de fermentação natural produzidos semanalmente para a Dédé Pães Artesanais. Há sempre opções de pães clássicos e versáteis para qualquer tipo de acompanhamento, como o pão 100% integral ou a baguete e pães rústicos, enriquecidos com farinhas de centeio ou fubá de milho crioulo e harmonizados com recheios como castanhas, frutas secas, queijos e ervas frescas. Para os amantes de pão doce fofinho e amanteigado, tem o clássico brioche. Os folhados também estão entre as fornadas da semana. Do croissant e pain au chocolat ou folhados recheados, como o pain suisse e o croissant aux amandes, são muitas delícias.

Pães Du Kanto e Dedé Pães Artesanais Quermesse da Mary/Divulgação

O premiado doce de leite da Vitoriano Doces, de Jessé Duarte, vem de Bichinho, povoado perto de Tiradentes, com seu companheiro tentador, o licor também feito de doce de leite. Cada doce é cuidadosamente preparado em fogão a lenha, por mãos que preservam a nobre arte da cozinha da roça, e leite de qualidade de pequenos produtores do vilarejo mineiro, com manejo responsável. Com 13% de açúcar, criatividade, esmero e dedicação, a Vitoriano oferece sete diferentes receitas de doce de leite, incluindo a consagrada combinação com pistache.







Etiqueta de Miguel e Pedro Valente, a Amassa é a escolha certa para o almoço. A paixão dos irmãos pela cozinha é herança da mãe, mestra em preparações para o dia a dia e ocasiões especiais. Desde pequenos são identificados com o dote de trazer alegria pelo paladar. O encantamento se transformou em gosto e habilidades para cozinhar, especialmente a culinária italiana, ideal para atender a necessidade calórica dos dois atletas profissionais de natação. Depois da aposentadoria das piscinas, nasce a Amassa, primeiro com as lasanhas, e mais tarde ao lado de massas recheadas e outros pratos de fabricação artesanal e sabores únicos.

Vitoriano Doces e Amassa Quermesse da Mary/Divulgação

A Julieta Biscoitos, de Ana Laura Costa Faria, comparece com seus biscoitos artesanais, produzidos com carinho e afeto, um abraço para se reunir em torno da mesa e, a cada mordida, degustar bons momentos. Designer de formação e confeiteira por paixão, curiosa e inquieta, Ana Laura vai fundo nas receitas de família, aquelas que abraçam e provocam suspiros. Encontrou no biscoito o sabor de infância. Os quitutes resgatam origens, trazem lembranças, são pedacinhos de Minas, um despertar da simplicidade em agradar.







A cada mordida, a Dona Torta, uma doninha atrevida e simpática que surgiu em meio ao caos para dar doçura à vida, com receitas simples, muitas de família, traz lembranças e sorrisos, conta histórias e celebra momentos, sempre em boa companhia. Entre preparações apetitosas, como versão crocante com pistache e caramelo e o pudim de leite condensado digno de cinema, as tortas de Dudu Pônzio são mais que sabor - são experiências.

Julieta Biscoitos e Empórios Mantiqueira Bela Quermesse da Mary/Divulgação

O premiado queijo artesanal da Queijo Juá é um tesouro mantido pela quinta geração da família dos produtores, os irmãos Cássio Fonseca e Paulo Henrique, feito na fazenda Frutuoso Limoeiro, em Alvorada de Minas. Uma delícia com história. São diferentes maturações com o mesmo queijo feito a partir de leite cru, coalho, pingo e sal, seguindo o processo de fabricação e maturação tradicional do local de onde a receita foi trazida pelos colonizadores portugueses, a Serra da Estrela, em Portugal, mantida há 300 anos na região.





Antes de sair para a comercialização, o queijo fica cerca de 30 dias em um ambiente úmido e frio, o que proporciona uma cobertura rugosa, deixando a casca firme e crocante com uma massa branquinha e macia por dentro. De sabor marcante, tem acidez equilibrada e, com mais tempo de maturação, fica levemente adocicado e mais picante.







A Polvilha é sobre alimentar as fomes - real e simbólica. Leva a assinatura de Fabiana da Costa, que busca Minas Gerais em um novo formato, em uma receita que mistura um tanto de ousadia e outro tanto de delírio, subvertendo um dos maiores ícones da gastronomia mineira: o pão de queijo. O bolo de pão de queijo - formato de bolo e receita de pão de queijo, casquinha crocante e fofinho por dentro -, tem quatro formas: tradicional, linguiça, goiabada e doce de leite.







Outra iguaria é o molhinho de tomate picante, uma receita de vó guardada a sete chaves, que acompanha muito bem as versões tradicional e linguiça. Tudo embalado em textos e poesias, polvilhando delícias e delírios para aliviar a realidade de quem cruzar o caminho.







A Mantiqueira Bela, de Jeane Possato e Rildo Machado, nasceu da alegria de cozinhar em família. O preparo cuidadoso se reflete desde a seleção dos ingredientes até a finalização, com altos padrões de qualidade. Entre os produtos, mais de dez tipos de antepastos sem glúten e conservantes químicos.





Queijo Juá e Polvilha Quermesse da Mary/Divulgação

O sabor único é garantido pelos insumos comprados diretamente de pequenos produtores, azeite extravirgem e outras especiarias. No cardápio, chutneys de tomate com cardamomo, manga, jaca, abacaxi, queijos, relish de pepino, jiló ou beterraba, abobrinha italiana, alho com ervas, entre outros, com opções de kits para presentear. Tudo com as delícias dos terroirs mineiros.







A Gelateria Gourmet é uma gelateria artesanal focada em produtos mais saudáveis e saborosos, feitos para quem se ama. Priscila Stuart apresenta deliciosos gelatos com opções à base de leite, sem gordura hidrogenada e adição de conservantes ou sem lactose e açúcar. A escolha é por ingredientes de qualidade, selecionados a dedo, com a menor quantidade de produtos industrializados possível. Tudo para uma experiência inesquecível, com sabor e sem consciência pesada.







A Provençal Gourmet, de Bárbara Campos, é uma jornada gastronômica pelos sabores mineiros. São diversos produtos, desde geleias artesanais a risotos e azeites aromatizados, que podem ser embalados para dar de presente.





Entre as geleias que acompanham bem queijos e vinhos, sobremesas ou para o café da manhã, sabores como mexerica, figo com laranja e canela, frutas silvestres e aceto balsâmico, limão siciliano, jabuticaba, framboesa e hibisco, entre outras diversas opções de chutneys e mel. Na lista dos pré-prontos, risoto de shitake, alho poró ou indiano, panqueca de lavanda ou chocolate. É rica ainda a seleção de temperos, e mineirices como cafés, queijos, doce de leite, licores e cervejas locais.

Gelateria Gourmet e Provençal Gourmet Quermesse da Mary/Divulgação

A Zoraida Cozinha Milenar, de Zoraida Ione Santos Monadjemi, surge na Quermesse com os gostos ancestrais unidos a sabores de ervas, especiarias, diferentes ingredientes e tudo que envolve o nutrir. Em uma relação de amor com a comida, Zoraida traz vivências do berço da civilização, com pratos persas, árabes e as raízes mineiras tribais e afrodescendentes. A riqueza da alquimia leva a uma experiência sensorial que alimenta corpo e alma.







Seja a tradicional, de milho, picante, com gergelim e a doce com amendoim, a farofa da Dona Farofa enriquece a Quermesse com sabor e amor. Os produtos de Juliana Ribeiro agradam de apreciadores de carnes a veganos e vegetarianos, em pacotinhos cheios de tempero e carinho. Essa é uma farofa artesanal produzida por uma família mineira que se dedica a oferecer uma alimentação mais nutritiva e saudável. Cada embalagem traz uma vivência gastronômica inédita e afetiva, com produtos de qualidade, práticos e versáteis, levando o gostinho da comida caseira para a mesa.

Zoraida Cozinha Milenar, Dona Farofa e Pandora Quermesse da Mary/Divulgação







O ateliê de confeitaria artesanal Pandora, de Leca Rocha e Michelle Luice, com a produção de macarons, mini pâtisseries, chocolates finos, tortas, pavlovas, presentes e cestas, entre iguarias de deixar água na boca, marca presença. As receitas são criadas a partir de ingredientes in natura e a produção acontece sem pressa, com cuidado e atenção aos detalhes, unindo sabor à arte. Para as criadoras, degustar um doce, um chocolate, é mais do que o ato de comer - é uma pausa, um presente para si, um momento a ser vivido.









Quermesse da Mary



Edição Natal 2024



Dias 6 e 7 de dezembro, sexta e sábado, de 10h às 19h



Dia 8 de dezembro, domingo, de 10h às 17h



Rua Ivaí, 25, Serra - BH

Entrada Gratuita

Evento Pet Friendly

