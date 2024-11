A nova campanha da Fecomércio MG - "Bom para sua empresa. Bom para sua vida" - desenvolvida pelo Marketing do Sesc e a AZ3, destaca a importância da instituição na vida dos mineiros. Com peças criativas, a campanha visa conectar o Sistema Fecomércio MG à comunidade e mostrar como suas ações impactam positivamente a vida dos empresários do comércio de bens serviços, serviços e turismo e de seus colaboradores.



Além de VTs em emissoras de TV, a campanha inclui peças on-line, em redes sociais e portais, e off-line, com anúncios em jornais, revistas e mídia exterior. Os anúncios demonstram como o Sistema Fecomércio MG está presente em todos os momentos, oferecendo serviços que vão desde a educação e saúde até o desenvolvimento de negócios. E mostra também a força e a abrangência do Sistema e como ele contribui para o fortalecimento das marcas e como suas ações atuam no desenvolvimento social e econômico do estado.



Desde 1938, a Fecomércio MG é a representante máxima do setor terciário em Minas Gerais, acompanhando as transformações no comportamento do consumidor e ajudando os empresários a se reiventarem. Com 51 sindicatos filiados e seis conveniados, o Sistema representa mais de 740 mil empresas em 853 cidades mineiras.



Veja alguns dos benefícios diretos e indiretos destacados na campanha: acesso a serviços especializados; representatividade política; oportunidades de networking; descontos exclusivos; suporte jurídico e consultivo; fortalecimento da empresa; aumento de competitividade; proteção dos direitos; melhoria de gestão; desenvolvimento de equipe.



Com as contribuições recolhidas (Assistencial, Sindical, Confederativa e Negocial), a Fecomércio MG mantém um portfólio de soluções voltadas ao desenvolvimento dos negócios. Além disso, atua nas esferas pública e privada para defender os interesses do setor, requisitar melhores condições tributárias e celebrar convenções coletivas de trabalho.



Para a agência Z3, o desafio foi mostrar como o Sistema Fecomércio e suas casas (Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais) se conectam com essa rede de ações sociais, cuidados com a saúde, educação infantil e profissionalizante e soluções para que os empresários possam desenvolver cada vez mais seus negócios.



Para isso, foram desenvolvidos três filmes de um minuto com versões para 30 segundos. Nos VTs. Eles mostram personagens ligados ao comércio narrando como suas vidas são conectadas pelos muitos benefícios que o Sistema oferece para empresários e seus colaboradores. Seja nas soluções empresariais, no cuidado com a saúde, na educação profissionalizante e infantil e em outros segmentos o Sistema Fecomércio está presente na vida da sociedade, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado.



Portanto, "Bom para sua empresa. Bom para sua vida" é mais do que uma campanha - "é um compromisso com o sucesso e bem-estar dos empresários", destaca a comunicação.

Briefing

CEMIG

Neste momento em que todos os olhares se voltam para crise de energia vivida pelos consumidores paulistas, a Cemig lança campanha para falar de suas ações e investimentos no segmento de distribuição em Minas Gerais. Com o conceito "Está chegando mais energia na sua vida", a empresa diz sua campanha que seu trabalho "está mudando a realidade do estado".

PRESENÇA

As peças mostram que a Cemig sempre presente na vida de seus mais de 9 milhões de clientes e presente em 774 municípios. Na comunicação, a empresa reforça sua atuação e assegura que está fazendo o maior investimento da sua história de mais de sete décadas, considerando-se uma das responsáveis pelo desenvolvimento econômico de Minas Gerais por gerar emprego e renda para a população.

COFAPINHO REAPARECE

As mascotes quase sempre fizeram sucesso na publicidade. Alguns são emblemáticos e um desses está de volta à mídia: o cachorrinho da Cofap. Criado na década de 1980, o cachorrinho marcou época por cerca de uma década como garoto-propaganda da marca. Agora ele está de volta para divulgar os amortecedores Cofap.

LEGADO

No comercial, o Cofapinho enfrenta alguns pepinos a bordo de um carro, mas tudo dará certo por conta do uso dos amortecedores da marca. O personagem é um dos legados do publicitário Washington Olivetto, que morreu no último dia 13/10. O cão, da raça Dachshund, protagoniza os filmes da marca para ilustrar o slogan "O melhor amigo do carro e do dono do carro". Veja em https://www.youtube.com/watch?v=HcVhyuNtgUk

VEVETA NO COMANDO

Parece que ela está em todos os comerciais. Agora é a Méqui Friday que conta com Ivete Sangalo para anunciar temporada de ofertas da rede de fast food. Para a ocasião, a marca lançou a campanha com o mote "Veveta no comando. E o Méqui cheio de ofertas". O filme desenvolvido pela agência Galeria traz uma mesa de controle das promoções comandada pela cantora, que posteriormente convida outras figuras para participar desse momento, como Giovanna Antonelli, Marco Túlio, Samanta Alves e Fabão.

CONTRA O TEMPO

Pesquisa realizada pela agência de marketing digital Dbout Mídia com mais de 150 clientes reafirma que tempo é tudo para o consumidor. O estudo indica que abordar um cliente em canais digitais em menos de 10 minutos aumenta as conversões em até 70%.