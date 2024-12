A Agência Filadélfia, uma das referências do mercado mineiro, depois de superar períodos críticos, como na pandemia da Covid, vive agora um processo expansão. Conhecida por sua criatividade, inovação e compromisso com resultados, a empresa trabalha para colocar os dois pés "lá fora". Com escritório em importantes capitais, a agência busca "construir uma presença sólida nacional", como conta Rodrigo Rocha, CEO da Filadélfia. Ele já se orgulha em ser uma agência mineira com uma conta relevante nacional. Porém, seu desejo é reescrever a história e colocar a Filadélfia entre as grandes do país, sem perder sua essência.

Como você descreveria a cultura e os valores da agência Filadélfia?

Nossa cultura é marcada por colaboração, inovação e um olhar constante para o futuro. Acreditamos em fazer a diferença por meio da criatividade e da estratégia, sempre com um propósito claro. Recentemente lançamos o nosso novo posicionamento "inteligência além da performance" e ele guia nossas ações, reforçando a busca por soluções que transcendem resultados imediatos e criam impactos duradouros.

Como você vê a evolução do mercado publicitário mineiro?

Infelizmente, não vejo como dizer que o mercado publicitário mineiro evoluiu nos últimos anos. Pelo contrário, acredito que ele involuiu. Houve um tempo em que as agências mineiras comandavam contas nacionais de grande relevância, o que infelizmente foi se perdendo. Inclusive até mesmo contas de empresas mineiras migraram para outros estados. Meu objetivo é reescrever essa história, com a retomada do protagonismo mineiro no mercado publicitário nacional. Essa é a essência do trabalho que desenvolvo na Filadélfia, e, por isso, estamos ampliando a nossa atuação, abrindo escritório no Rio de Janeiro, em Brasília, para que novamente uma agência mineira coloque os pés "lá fora".

Quais foram os maiores desafios nos últimos anos?

Quando assumi a liderança da Filadélfia, em 2018, minha trajetória era de fora do mercado publicitário. Aprender sobre o setor enquanto liderava uma empresa em crescimento foi uma experiência intensa. Além disso, enfrentamos a pandemia logo em seguida, um período desafiador para qualquer negócio. Outro grande desafio foi conciliar minha visão empresarial com a cultura predominante no mercado publicitário. Percebia que muitas agências estavam excessivamente focadas em prêmios e reconhecimento, o que, para mim, nunca foi o objetivo principal. Embora os prêmios sejam válidos e reconheçam a criatividade e o trabalho bem-feito, acredito que o verdadeiro prêmio está nos resultados. Na Filadélfia, meu maior orgulho é ver o cliente alcançar seus objetivos, seja vendendo mais, fortalecendo sua marca ou fazendo sua mensagem chegar ao público certo de forma eficaz.

Qual é o diferencial da Filadélfia hoje?

O que diferencia a Filadélfia é uma equipe altamente qualificada, criativa e resolutiva, atrelado a minha visão de gestão empresarial focada em resultados, tanto para a agência, quanto para o cliente. A abertura da filial em Brasília e no Rio de Janeiro e a conquista de contas estratégicas em Minas e fora daqui mostram que estamos no caminho certo. Depois de quase 20 anos, temos o orgulho de falar que uma agência mineira está atendendo uma conta pública nacional de relevância, como o Ministério das Comunicações, e não vamos parar por aí.

Como a Filadélfia se posiciona em relação à diversidade do portfólio de clientes e a gestão de contas públicas e privadas?

A diversidade do nosso portfólio é uma das principais fortalezas da Filadélfia. Temos orgulho de atender com excelência tanto o setor público quanto o privado. Essa versatilidade é refletida nas recentes conquistas e renovações: no setor público, assumimos a conta digital do Ministério das Comunicações, além de atender a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem, CODEMGE e, recentemente, renovamos o contrato com o Governo de Minas, após disputadíssima concorrência. No setor privado, também construímos relações de grande valor, com marcas como Grupo Santa, Samarco, Empresta, Bem Brasil, São Salvador Alimentos, SIAMIG, CCEE, UNI-BH, BH-Airport, Fundação Torino, SEST SENAT, Varejão das Tintas e muitos outros parceiros.

A Filadélfia tem escritório em importantes capitais. Quais os próximos passos da empresa?

Nosso foco imediato é consolidar nossa presença em Brasília, onde já temos colhido excelentes resultados. A cidade representa uma oportunidade estratégica para expandirmos nossa atuação em contratos públicos e reforçarmos nossa expertise em campanhas de grande alcance. Além disso, estamos empolgados com a abertura da nossa filial no Rio de Janeiro, onde já estamos em busca de grandes contas públicas e privadas já para o ano de 2025. É mais um passo no caminho de nacionalizar a empresa, consolidando a Filadélfia como uma das grandes agências de comunicação do Brasil, sem perder a essência que nos diferencia no mercado.

Briefing

NOVIDADES NO AR

O SBT/Alterosa começa também nesta segunda-feira nova fase de reformulação em sua grade de programação, com foco no entretenimento, marca registrada da emissora. Entre as novidades, estreia amanhã José Luiz Datena na apresentação do Tá na Hora, a partir das 17h30.

REALITY SHOW

Para o ano que vem, a grande atração será seu novo reality show, com a chancela de Boninho, que está de saída da Globo. Boninho, juntamente com o empresário Julio Casares, vão estruturar alguns projetos para TV e outras plataformas. Os detalhes, inclusive relacionados ao setor publicitário, ainda não

foram revelados.

IDENTIDADES 2024

Com objetivo de promover debate sobre os rumos da publicidade mineira, o Sinapro-MG realiza na quarta-feira, a partir das 19h, no Espaço Vista (Rua Juiz Achilles Velloso, 385, Estoril), o evento Identidades 2024. O encontro irá reunir agências, anunciantes, veículos de comunicação e fornecedores para analisar este momento de transição que "entrelaça criatividade humana e Inteligência Artificial".

DISRRUPÇÃO E ADAPTAÇÃO

O ponto alto do encontro será a palestra "Disrupção e adaptação: caminhos para a publicidade", conduzida pelo renomado estrategista Edmar Bulla. Conhecido por sua visão inovadora, ele abordará como as agências podem transformar desafios em estratégias que promovam relevância e impacto.

NOVOS PARADIGMAS

No painel que será mediado por Marco Frade, especialista em transformação digital, convidados irão discutir os novos paradigmas do mercado publicitário. Com vasta experiência, Frade trará insights sobre a reinvenção do modelo de trabalho das agências. Outras informações: (31) 99452-1517 - producao@comvoce comunicacao.com.br