Depois de dois anos de enclausuramento por causa de uma pandemia e trabalho em casa, com todo conforto, o mundo da moda teve que mudar e se adaptar às novas exigências do consumidor, que queria elegância, qualidade e estilo, sem perder o conforto.



Este foi o caminho que todas as grifes, nacionais e internacionais, tiveram que seguir. Com isso, a tendência dos moods oversized, boy friend e genderless. Algumas foram obrigadas a mudar um pouco o seu DNA. Outras tiveram que buscar na criatividade soluções para agregar o conforto ao seu produto.

A companhia textil Paramount, que há 130 anos produz a pura lã – e quem entende de tecido sabe que ela se adequa à temperatura do corpo, aquecendo em época de frio e refrescando no calor –, decidiu abrir uma confecção masculina, a Paramount Alfaiataria, há três anos, e foi sucesso.



Agora, eles acabam de lançar a coleção Hitech, uma alfaiataria de alta performance produzida com tecido japonês, feito de microfilamento de poliéster, alta tecnologia e strech mecânico. Essas características levam estabilidade e elasticidade para as peças. O tecido é respirável, não amassa e, além de ser muito confortável para o dia a dia, pode ser lavado em máquina e levado diretamente para o guarda-roupas depois de seco.



“Essa linha foi pensada desde o início para oferecer um produto de extremo conforto, qualidade, grande durabilidade e fácil manutenção. É uma tendência mundial e nós estamos trazendo em primeira mão para o Brasil”, diz Fernando Rodrigues, diretor-criativo da marca, que esteve em Belo Horizonte para apresentar a coleção na loja do grupo, no BH Shopping.



Composta por calça, jaqueta bomber e paletó masculinos, a marca trouxe também linhas de camisas em tecido italiano com 76% de poliamida e 24% de elastano e de camisetas de poliamida com elastano, que, apesar de parecer malha de roupas esportivas, é para uso casual. São camisetas de gola V e gola careca, manga curta e manga longa.



“Um grande diferencial da Hitech é que o tecido é gelado, consequentemente confortável para uso em dias quentes”, completa Fernando. E posso confirmar esta declaração, porque estive na loja e peguei no tecido. São impressionantes a elasticidade, o frescor e você pode torcê-lo ao máximo que, quando abre novamente a peça, está sem nenhum amarrotado. Cheguei a perguntar quando lançarão a coleção feminina.



A coleção tem cinco modelos diferentes de calça, desde as mais esportivas, passando pelas de elástico e chegando às de alfaiataria. Os paletós chegam totalmente sem forro e a jaqueta bomber, que segue a mesma linha.



Para complementar a nova coleção Hitech, a Paramount Alfaiataria trouxe o tênis slip-one, feito de malha com uma sola de EVA injetado. Como pede o consumidor, conforto e praticidade passam a ser as palavras de ordem junto à elegância.