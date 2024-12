Não precisa ser decorador ou ter habilidades manuais para conseguir fazer uma decoração especial na mesa para sua comemoração de Natal. Nem tão pouco gastar fortunas comprando aparelhos temáticos, taças, flores e frutas, jogos americanos ou toalhas para enfeitar. É possível fazer um belo cenário com as coisas que se tem em casa, basta usar a criatividade.



O importante é fazer algo diferente, porque ao contrário do que dizem, na hora da refeição, a beleza põe a mesa, porque primeiro nós comemos com os olhos. Busquei na internet várias sugestões de mesas e algumas foram enviadas pela arquiteta Cristiane Schiavoni, que compartilha os principais erros e também alguns truques valiosos. E vamos dar quatro modelos de dobradura de guardanapos de papel, enviados pela Ripz, e quem quiser se aventurar é só entrar no instagram ou no Tik Tok deles e assistir o video com o passo a passo.



De acordo com a arquiteta Cristiane Schiavoni, um dos encantos está em mostrar a alegria de receber familiares e amigos, em uma data tão especial. Como estamos em um país tropical, nada como reforçar nosso clima. Para as mesas de Natal e Ano-novo, ela aposta em elementos que tragam frescor.

Apaixonada pelas datas, a arquiteta diz que não precisamos ficar fechados nas cores temáticas. A mesa posta se traduz em oferecer aquilo que o anfitrião tem de melhor em casa como as louças mais elaboradas, taças, talheres e outros acessórios que reservamos para as ocasiões especiais, e elas se revelam como oportunidades para ativarmos nossa criatividade. O importante é saber combinar o tipo de taça, a louça, toalha, guardanapo e etc.



As taças não precisam ser iguais, podemos mesclá-las e eleger a taça de água diferente das demais. Fica chique. Mas é preciso destinar os itens conforme a finalidade, cada taça tem sua função. Velas ficam muito bonitas na mesa, mas cuidado com o excesso, e cuidado com arranjos muito próximos a elas, não podemos desconsiderar o risco de acidente com fogo. Vale lembrar que vela acesa aquece o ambiente.



O ponto de partida para a elaboração da mesa é a louça que será usada. Ela vai dar o tom da mesa: se será mais formal, informal, lúdica, despojada. A partir da louça escolhemos toalha, sousplat etc. A disposição das travessas deve ser pensada. Evite que tudo fique disposto em uma única posição da mesa, principalmente se ela for extensa. Se tiver um aparador, é muito bom colocar toda a comida nele, assim fica mais fácil das pessoas se servirem, sem incomodar os outros.



Se as travessas ficarão fora da mesa, é possível fazer um arranjo grande no centro, mas cuidado com a altura para não atrapalhar a conversação. Use folhas, heras, que você pode pegar no seu jardim, e enfeite com bolas, pinhas e qualquer outra coisa que tiver em casa.



A Ripz, empresa especializada em papéis, separou algumas dicas criativas para quem gosta de caprichar na mesa posta da esperada ceia de natal. O guardanapo de papel, que até pouco tempo tinha apenas atributos funcionais, vem se tornando uma estratégia de decoração e encantamento. Além de ser um item versátil e econômico, existem inúmeras maneiras de dobrá-lo para elevar a experiência visual e tornar a mesa posta da ceia natalina ainda mais especial, diz Mirian Rieper, diretora Comercial da empresa.



Quer aprender como fazer essas dobraduras usando guardanapos ou papel toalha interfolhado? Siga os canais oficiais da Ripz do YouTube ou no TikTok, e fique atento ao passo a passo para você arrasar no Natal. Mais informações no perfil da marca no Instagram: @ripzoficial.